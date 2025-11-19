No es Vinícius Júnior; revelan quién el futbolista que más insultos racistas recibe

George Weah, exfutbolista de PSG y Milán, entre otros equipos, está centrando su labor como colaborador de FIFA en tratar de ayudar a "erradicar la enfermedad del racismo en el fútbol", como reiteró durante la sesión del Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas en esta materia. Y es que es una situación que, infortunadamente, cada vez se presenta más.

Establecido como uno de los cinco pilares de la Postura global contra el racismo de FIFA, adoptada por unanimidad por las 211 federaciones miembro, el Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas está compuesto por un grupo de dieciséis 'leyendas' del fútbol masculino y femenino que están comprometidas con la erradicación del racismo en el deporte.

Jugadores como Vinícius Júnior han sufrido con esto, hasta el punto de que se ha enfrentado con aficionados y también han detenido los compromisos para poner orden. Prueba de ello fue un informe publicado por el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, revelando los futbolistas que más insultos racistas han recibido en las redes sociales en territorio español.

Allí, quien aparece en el primer lugar es la estrella del Fútbol Club Barcelona y de la Selección España, Lamine Yamal, con un 60%, seguido de 'Vini', jugador del Real Madrid y Brasil, con un 29%. Ambas figuras de La Liga española son las más afectados con ese tema, que, lastimosamente, no se ha erradicado en su totalidad y se sigue presentando en el país ibérico.

Vinícius Júnior contra Lamine Yamal, en un clásico español entre Real Madrid y Barcelona, por La Liga AFP

Publicidad

La lista continúa con Kylian Mbappé (3%), Alejandro Balde (2%), Nico Williams (2%), Iñaki Williams (2%) y Brahim Díaz (2%). Por eso, las reacciones no se han hecho esperar y desde la FIFA ya tomaron una postura ."Estoy aquí para que el mundo sepa que el racismo no es necesario. Debemos disfrutar del deporte rey. Eso es el fútbol, disfrútenlo", declaró George Weah.

⚠️⛔️ El Observatorio Español de Racismo y Xenofobia hizo un informe con los futbolistas que MÁS INSULTOS RACISTAS reciben en las redes sociales en ESPAÑA:



1) 🇪🇸 Lamine Yamal - 60%.

2) 🇧🇷 Vinícius Júnior - 29%.

3) 🇫🇷 Kylian Mbappé - 3%.

4) 🇪🇸 Alejandro Balde - 2%.

5) 🇪🇸 Nico… pic.twitter.com/GGjHLNn6sk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 17, 2025

"Lo importante es olvidar los insultos y aceptar a los demás con los brazos abiertos y hacer amigos, eso es el mundo. El racismo es una enfermedad. No podemos seguir consintiendo el racismo en los espacios públicos, muy especialmente sobre el césped, donde se supone que todo el mundo trabaja unido, se divierte unido, así que diviértanse y disfruten", sentenció.