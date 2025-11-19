Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / No es Vinícius Júnior; revelan quién el futbolista que más insultos racistas recibe

No es Vinícius Júnior; revelan quién el futbolista que más insultos racistas recibe

El Observatorio Español de Racismo y Xenofobia realizó un informe sobre este tema y si bien Vinícius aparece en la clasificación, no es el jugador más afectado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Vinícius Júnior, figura de la Selección Brasil y Real Madrid, en un partido preparatorio para el Mundial 2026
Vinícius Júnior, figura de la Selección Brasil y Real Madrid, en un partido preparatorio para el Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad