Adrián Ramos y un internacional, las dos cartas de América a última hora; ¿saldrán de la crisis?

América de Cali la pasa mal en la Liga BetPlay 2025-II estando en el puesto 18 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II, con apenas cinco puntos luego de seis partidos disputados, algo que tiene en alerta a sus hinchas, quienes se preocupan por el presente del equipo vallecaucano.

Por eso, los directivos se movieron rápido antes del cierre del mercado de fichajes de jugadores libres y confirmaron cuatro futbolistas nuevos para la plantilla de este segundo semestre, sumando experiencia y calidad para que el técnico Diego Raimondi pueda tener más variantes y buscar salir del mal momento que pasan en el rentado local.

Pero la noticia de última hora, además de los refuerzos presentados por América de Cali, es el regreso de uno de sus más recientes ídolos, el experimentado delantero Adrián Ramos, quien vivirá una nueva etapa en el elenco 'escarlata', luego de su salida hace algunos meses, y tras estar sin equipo a la espera de alguna oferta.



Adrián Ramos vuelve al América de Cali

Con un emotivo video el club caleño le dio la bienvenida, de nuevo, al referente de la institución, quien es querido por la hinchada, ha sumado títulos en su estadía en el cuadro vallecaucano y ahora buscará aportar con su experiencia en este momento de crisis del equipo.

"Cuando el amor por este escudo es más grande que cualquier adiós, el corazón dicta el camino. ¡Bienvenido a la que siempre será tu casa, Adrián!", fueron las palabras en redes sociales para la vuelta de 'Adriancho', agregando también que "a esta historia le falta un capítulo más".

— América de Cali (@AmericadeCali) August 30, 2025

Adrián Ramos ha tenido una destacada trayectoria con el América de Cali, consolidándose como uno de sus referentes históricos. Debutó en 2004 y, tras varias etapas, regresó en 2020 para convertirse en líder del equipo. En total, disputó 310 partidos oficiales con el club, anotando 105 goles y aportando 20 asistencias. Su mejor temporada goleadora fue en 2008, con 23 tantos en todas las competencias. También tuvo incidencia en torneos internacionales y nacionales, dejando huella con su jerarquía y experiencia. Con América conquistó el Torneo Finalización 2008 y el campeonato Colombiano 2020, siendo capitán e ídolo de la afición.



Los nuevos jugadores del América de Cali

Y este mismo viernes el cuadro vallecaucano también presentó al defensor exNacional y Santa Fe, Nicolás Hernández, quien venía de estar en el fútbol internacional, con pasos en Brasil y Argentina recientemente, militando en Atlético Paranaense, Internacional de Porto Alegre y San Lorenzo, en el cono sur del continente.

— América de Cali (@AmericadeCali) August 29, 2025

Sumado al zaguero central, el jueves el América también había confirmado a dos experimentados como Andrés Felipe Roa y Andrés Tello, jugadores con bagaje internacional y que ahora vuelven al fútbol colombiano de la mano del América de Cali.