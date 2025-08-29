Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Adrián Ramos y un internacional, las dos cartas de América a última hora; ¿saldrán de la crisis?

Adrián Ramos y un internacional, las dos cartas de América a última hora; ¿saldrán de la crisis?

Antes del cierre de fichajes libres el América de Cali sorprendió con cuatro refuerzos que son jugadores que estaban sin equipo, aunque uno de ellos es uno de sus ídolos, Adrián Ramos.