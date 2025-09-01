Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Al campeón Santa Fe lo sorprendieron en El Campín: victoria 2-1 de Once Caldas, sin Dayro Moreno

Al campeón Santa Fe lo sorprendieron en El Campín: victoria 2-1 de Once Caldas, sin Dayro Moreno

Este lunes finalizó la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II con el duelo entre Santa Fe y Once Caldas, dejando a los de Manizales con tres puntos y respirando tras varios malos resultados.