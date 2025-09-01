Al campeón Santa Fe lo sorprendieron en El Campín: victoria 2-1 de Once Caldas, sin Dayro Moreno

Independiente Santa Fe sumó su tercera derrota en la Liga BetPlay 2025-II luego de caer 1-2 con Once Caldas, este lunes 1 de septiembre en el duelo de la fecha 9 del campeonato del fútbol colombiano.

En el partido disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá y con más de 14 mil espectadores en las tribunas, los de Manizales mostraron efectividad y de la mano de un doblete de Michael Barrios se llevaron los tres puntos. Harold Santiago Mosquera descontó para el dueño de casa.

El regreso de Hugo Rodallega a la acción con Santa Fe, luego de una operación en la nariz, se dio de forma amarga, luego de la derrota inesperada de Santa Fe con Once Caldas, que estaba en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

Los de Manizales comenzaron ganando temprano en el encuentro, luego de una falta dentro del área contra Luis Sánchez, que luego fue convertido en gol desde el punto del penal por el experimentado Michael Barrios.

Pero antes de terminar el primer tiempo los 'cardenales' lograron igualarlo con un golazo de Harold Santiago Mosquera, luego de una buena jugada colectiva que terminó el atacante con una buena definición dentro del área. Se fueron al descanso igualados.

Para la segunda parte Once Caldas siguió creyendo en el buen juego que mostró en los 45 minutos iniciales y de esa manera, mostrando efectividad, logró ponerse nuevamente en ventaja, al minuto 54', con un golazo de Michael Barrios, la figura de la cancha para el 'Blanco Blanco'.

Tras un pase largo, el atacante de los de Manizales le picó la pelota al arquero Andrés Mosquera Marmolejo, para escuchar un nuevo silencio en El Campín y que al final terminaría siendo el tanto de la importante victoria de los dirigidos por Hernán Darío Herrera.

Luego del gol del 2-1 de Once Caldas sobre Santa Fe se dio el ingreso y la vuelta del goleador Hugo Rodallega, quien recibió una ovación y aplausos del público 'cardenal', quienes se emocionaron al tenerlo de regreso luego de estar ausente en este arranque del campeonato, luego de ser la figura del título de Liga BetPlay 2025-I.

Con esto Santa Fe quedó en el puesto 9 de la tabla de posiciones con 12 puntos, tras nueve partidos jugados. De su lado, Once Caldas está en la casilla 19, con 6 puntos, saliendo del último lugar.



Ficha técnica de Santa Fe vs Once Caldas, por Liga BetPlay 2025-II:

Alineaciones:

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza (Santiago Tamayo, Min' 56), Joaquín Sosa (Iván Scarpetta, Min' 66), Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres (Yairo Moreno, Min' 66), Yilmar Velásquez, Ewil Murillo (Edward López, Min' 35); Omar Fernández, Santiago Mosquera y Ángelo Rodríguez (Hugo Rodallega, Min' 56).

DT: Jorge Bava (Uruguay)

Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Kevin Cuesta, Jéider Riquett, Kevin Tamayo (Juan Castaño, Min' 46); Mateo García (Iván Rojas, Min' 34), Roberto Mejía, Luis Sánchez (Alejandro García, Min' 82); Jefry Zapata (Luis Felipe Gómez, Min' 77), Michael Barrios y Mateo Zuleta (Luis Palacios, Min' 77).

DT: Hernán Darío Herrera (Colombia)

Estadio: Nemesio Camacho El Campín (Bogotá)

Árbitro: Carlos Márquez

Goles: Santiago Mosquera (Santa Fe) – Michael Barrios x2 (Once Caldas)