Aldair Quintana se hizo gigante bajo el arco: el penalti que le atajó a Alfredo Morelos

Aldair Quintana se hizo gigante bajo el arco: el penalti que le atajó a Alfredo Morelos

El arquero del Bucaramanga estuvo bien bajo los tres palos en medio del partido entre Nacional vs. Bucaramanga. ¡Acá la jugada frente a Alfredo Morelos!

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 13, 2025 09:16 p. m.
La acción del penalti atajado de Aldair Quintana a Alfredo Morelos.
La acción del penalti atajado de Aldair Quintana a Alfredo Morelos.
Foto captura de pantalla de video.

