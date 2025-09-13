Aldair Quintana se hizo gigante bajo el arco: el penalti que le atajó a Alfredo Morelos

Atlético Nacional recibió en la noche del sábado 13 de septiembre a Bucaramanga en el marco de la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2025. Como es costumbre, el público asistió de buena manera en el Atanasio Girardot para presenciar una vez más a su equipo. El partido tuvo jugadas emocionantes como la que protagonizaron Alfredo Morelos y Aldair Quintana.

El duelo marcaba el minuto 17 cuando Carlos Henao derribó en el área a Alfredo Morelos y el árbitro de la contienda, Luis Matorel (Bolívar), no dudó en sancionar a favor de los dirigidos por Javier Gandolfi. El central de los 'búcaros' recibió amarilla, mientras que al frente de la pelota se paró el 'Búfalo'.

El exRangers definió con pierna derecha y fuerte a su cobro, pero Quintana adivinó su intención, tirándose al palo izquierdo; quedándose así con el balón y ahogándole el grito de celebración al delantero de Atlético Nacional. En ese instante el juego iba 0-1 a favor de la visita y la opción latente para los verdes paisas de igualar la contienda.

Acá el penalti atajado de Aldair Quintana a Alfredo Morelos: