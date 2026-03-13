Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alerta en Junior de Barranquilla por infarto de jugador que estuvo con el 'Pibe' y Valenciano

Alerta en Junior de Barranquilla por infarto de jugador que estuvo con el 'Pibe' y Valenciano

Una de las grandes leyendas de la institución 'tiburona' se encuentra en delicado estado de salud, tras sufrir un infarto en las últimas horas. Aquí los detalles.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 13 de mar, 2026
Comparta en:
Carlos 'Pibe' Valderrama, en su paso como jugador del Junior de Barranquilla.
Carlos 'Pibe' Valderrama, en su paso como jugador del Junior de Barranquilla.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad