Alerta en Junior de Barranquilla por infarto de jugador que estuvo con el 'Pibe' y Valenciano

Hay noticia de última hora referente a una de las grandes figuras del Junior de Barranquilla, quien compartió junto a Carlos ‘Pibe’ Valderrama e Iván ‘René’ Valenciano; entre otros.

Se trata de Gober Briasco Rosado, quien, según informaciones de ‘Primer Tiempo’, se encuentra en estado crítico, por reciente situación clínica, que lo tiene en delicado estado de salud.

“El magagueleño y leyenda del Junior de Barranquilla, sufrió un infarto en las últimas horas en su Magangué natal. El jugador fue trasladado inmediatamente a una clínica del municipio, donde recibió los primeros cuidados y lograron estabilizarlo”, indicó de entrada el medio local, dando parte médico respecto a la salud del exjugador ‘tiburón’.

No obstante, pese a ser estabilizado, en dicho portal también dieron avance de la situación, agregando que “el jugador fue evaluado y remitido inmediatamente a Barranquilla, donde será sometido a unas pruebas de cateterismo, para así poder evaluar su salud cardiovascular”.



Hasta ahora, lo que se conoce es que Gober Briasco Rosado se encuentra internado en la Clínica La Misericordia de Barranquilla y está a la espera de recibir un tratamiento óptimo y lograr una gran recuperación.

Publicidad

Es importante recalcar, que el jugador es bien recordado por su exitoso paso en el conjunto ‘rojiblanco’; cuadro en el que ganó dos títulos locales, durante las temporadas 1993 y 1995. Allí fue protagonista y compartió con jugadores de la talla de Carlos ‘pibe’ Valderrama, José Maria Pazo, Luis Grau, Oswaldo Mackenzie, Iván René Valenciano, Alexis Mendoza, entre otros.