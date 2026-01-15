Alfredo Arias le bajó la 'caña' a Santa Fe: "Se encontraron con el gol; no nos hicieron daño"

Minutos después de haber empatado por 1-1 con Santa Fe, en el duelo correspondiente a la final de ida por la Superliga; Alfredo Arias atendió a los medios, analizando lo que fue el duelo y también lo que será la vuelta el próximo miércoles en el estadio El Campín.

Enfatizando en el grave error de Jhomier Guerrero, el estratega uruguayo resumió la anotación recibida, que cambió todo el partido: “La mala fortuna de mi jugador, de pegarle mal, de pegarle con la canilla; tendré que verlo otra vez, pero tuvimos dos claras en la primera mitad”.

“En el complemento tuvimos otras dos acciones de gol y pagamos muy caro un error que hacemos al final del primer tiempo, cometemos un error y lo pagamos caro porque el rival lo aprovechó muy bien; pero bueno, este es un partido de 180 minutos, estamos igualados y ahora hay que ir allá a ganar”, agregó Alfredo Arias en rueda de prensa.

Santa Fe vs Junior, final Superliga BetPlay 2026 - Foto: Colprensa

¿Qué análisis o sensaciones le quedan de la final de ida?



“Fue poca la preparación que hubo para esta final, pero es para todos los equipos. Hoy día es algo común y no es excusa. Mi análisis siempre va distinto al sentir del hincha que quiere ganar, porque yo también quiero ganar, pero para ser el primer partido porque no hicimos ni amistosos; aún así, siento que se hizo un buen juego contra un rival que jugó a lo que jugó, que era buscar un buen resultado”.

¿Se sintió superado por Santa Fe? ¿Cree que Junior mereció más?

“Santa Fe se encuentra con ese gol porque prácticamente no nos hicieron daño, es que tuvimos tres chances en el primer tiempo y tres en el complemento, frente a un rival que defiende bien y eso tiene sus méritos; creamos las chances porque pudimos desequilibrar. Ahora, que tenemos que mejorar, sin ninguna duda, soy el primero en hacerlo notar, pero es el primer partido, que tenía la importancia que era la Superliga, pero sigue siendo el primer partido del año”.

¿Qué rescatar de este Junior?

“Creo que tuvimos el espíritu de rebeldía, de sentir que podíamos; los cambios que hicimos nos mejoraron y no solo por el gol de Teo, sino porque también se hizo el socio de todos, es que emocionalmente nos podía poner muy nerviosos, pero Teo entendió el partido e hizo todas las cosas bien. Que es una final y hay que ganarla, sí, es verdad, pero era el primer partido y por tiempos de preparación, para lo que entrenamos y demás, todo el gasto del partido lo llevamos nosotros. Santa Fe planteó un partido y lo hizo bien, pero el gasto lo hicimos nosotros y estuvo bien”.

Junior vs Santa Fe SuperLiga BetPlay 2026 - Foto: Colprensa

¿Dentro de los objetivos está ganar la Superliga?

"Claro que sí; ahora tengo la seguidilla de partidos y tengo que cuidar al equipo para llegar bien a Bogotá porque allá definimos la Superliga”.