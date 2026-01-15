Pablo Repetto: "Lo de Santa Fe fue meritorio; en Bogotá la final de vuelta será diferente"

Luego de igualar por 1-1 frente a Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano; Pablo Repetto atendió a los medios de comunicación presentes, analizando lo que fue su primer partido oficial al mando del ‘león’, que el próximo miércoles volverá a enfrentar a los ‘tiburones’, para definir al nuevo supercampeón de Colombia.

Enfatizando en todo el desgaste físico que realizó el equipo, el estratega uruguayo ‘sacó pecho’ y valoró todo lo realizado por Santa Fe en el ‘Metro’: “Creo que, sabíamos, porque habíamos el desgaste de la primera mitad, que íbamos a mermar un poco en el último tramo. Intentamos dar frescura con los cambios”.

“Yo creo que es meritorio, resaltar el esfuerzo de todos los jugadores, porque todos quedaron cansados. Ahora a preparar el primer partido del torneo; evaluaremos porque se ha hecho un gran esfuerzo y no hemos tenido mucho tiempo, también la preparación, y eso hace que se sientan más estos esfuerzos y sobre todo a la máxima intensidad que mostramos con Junior. Trataremos de ir día a día para potenciar esas cosas buenas que hemos hecho en Barranquilla”, agregó Pablo Repetto, en rueda de prensa.

Junior vs Santa Fe SuperLiga BetPlay 2026 - Foto: Colprensa

¿Cómo analiza la final de vuelta contra Junior?

“Yo creo que va a ser un partido diferente en Bogotá. Sí creo que va a ser fundamental mantener esa intensidad que tuvimos, que podamos afinar en algunos aspectos, especialmente a la hora de construir, pero antes de pensar en la final, hay que pensar en el partido del día domingo; habrá que ver cómo están los jugadores, también pensando en el mejor once”.



¿Qué pasó con Andrés Mosquera Marmolejo?

“Andrés Mosquera Marmolejo se contracturó las dos pantorrillas; había tenido una lesión y se había desgarrado en esa zona, entonces viendo el riesgo, que ustedes saben lo que lleva una lesión muscular y el tiempo que lleva; prácticamente un mes. Los desgarros en la pantorrilla son más complicados, entonces decidimos con él que, un mes por treinta minutos, no lo íbamos a arriesgar por todo lo que se viene”.



¿Cómo vio al equipo físicamente de cara a todo lo que se viene?

“Hay que proyectarnos en el futuro, porque no podemos pensar solo en un partido; con esta seguidilla no nos cae muy simpático, estamos recién construyendo un equipo y tenemos que jugar cada dos día. No nos quejamos, pero esto no es muy acorde a lo que necesita un equipo para prepararse y encarar cada uno de estos partidos, con todo su máximo potencial”.



Andrés Mosquera Marmolejo, guardameta de Independiente Santa Fe, en la final de la Liga BetPlay I-2025, contra Medellín Archivo de Colprensa

¿Qué decir de este Junior, que viene de ser campeón?

“Junior es un equipo consolidado, es el equipo que recién ganó el título; mantienen la base, se fue Enamorado con algún otro jugador, pero también han traído jugadores para potenciar todo eso bueno que hicieron hace muy poco. Nosotros estamos en una etapa muy diferente, buscando un recambio e inculcando una idea de juego, pero hicimos un partido que lo peleamos. No es que solo defendimos, nosotros tuvimos, hay dos goles anulados muy finos; esto es semana tras semana para ser un equipo fuerte y poder ser protagonistas en todo lo que se viene”.



¿Qué viene para el mercado de Santa Fe?

"Estamos contentos con todos los que han llegado y seguramente en los próximos días llegarán más".