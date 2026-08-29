Alfredo Arias se 'calentó' en rueda de prensa; sacó 'pecho' por el bicampeonato, se paró y se fue

Este sábado 26 de agosto, luego de la igualdad por 1-1 entre Junior y Santa Fe en Liga; Alfredo Arias fue protagonista en la rueda de prensa con contundente respuesta que le dio a periodista, quien le preguntó por su futuro y puso en duda su rendimiento al mando del cuadro ‘tiburón’. Todo, por el flojo inicio de campaña.

“Profe, hablando de este semestre, ¿qué argumentos puede describir usted en estos momentos para mantenerse al frente de este proceso, sabiendo que el equipo no ha ganado en siete partidos (cinco de Liga y dos de Copa)?; además, el equipo muestra una involución futbolística alarmante, como en el primer tiempo con Santa Fe, más allá de la mejora en el segundo, que también se reconoce. Pero ¿qué argumentos puede describir usted para mantener la esperanza en este proceso y donde tampoco, por momentos el grupo, presenta una respuesta óptima, anímica y emocional positiva?”, preguntó uno de los periodistas presentes en la conferencia, refiriéndose al rendimiento del cuadro ‘currambero’.

No obstante, este cuestionamiento no cayó muy bien en Alfredo Arias, quien, además de ratificar su contrato vigente con el equipo barranquillero; también ‘sacó pecho’ por los dos títulos consecutivos en la Liga BetPlay: “¿qué argumentos?, que tengo contrato, tengo trabajo. Agradezco que me trajeron, creo que hecho un trabajo serio, creo que he sido honesto, creo que soy digno y aunque vos no quieras mirar los resultados anteriores, en un año ganamos dos títulos y yo estuve ahí. Ese es el argumento aunque no lo quieras mirar, aunque quieras taparlo así”.

👀 A Alfredo Arias le consultaron por el argumento para mantener su puesto y esto respondió:



“Cuando yo llegué habían 10 títulos en 101 años”.



👋🏼 El DT se levantó y dejó a Fabián Ángel en la rueda de prensa, la cara del jugador lo dijo todo. pic.twitter.com/LyQprsmZvs — Toque Sports (@ToqueSports) August 30, 2026

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“Cuando yo llegué había diez títulos en 101 años, ¿verdad?, cada diez años un título. Y yo en un año gano dos. Si no te gusta ese argumento, es el de que yo tengo un trabajo, un contrato y tengo una familia detrás y tengo cinco o seis familias conmigo trabajando en el cuerpo técnico, ese es el argumento principal. Mi trabajo no es sacarme, ni ponerme; mi trabajo es entrenar a un equipo y tratar de hacerlo ganar y aunque vos digas, no miremos los semestres pasados; el semestre pasado y el anterior a ese, estuvimos en problemas, yo vine aquí también, te enfrenté a vos, dije después no vaya a ser que quieras y no haya lugar, pero vos todavía tienes lugar, viste, estás acá”, agregó el entrenador uruguayo.



Además, para culminar, Arias le ‘cantó la tabla’ a dicho periodista, recordándole reciente antecedente sobre las críticas recibidas de su parte, en el pasado: “Si fuera por lo que opinabas en aquel semestre, tendría yo que haber renunciado también. ¿Qué argumento tienes vos, después de lo que dijiste el semestre pasado, para venir ahora a cuestionarme y exigirme a mí? Es lo mismo, vos haces un trabajo digno, honesto, entonces no tienes porqué renunciar. Yo hago un trabajo digno, honesto, soy técnico, entreno todos los días, trabajo, tengo una familia”.

Tras responder esto, Alfredo Arias se despidió, se paró y se fue; mientras que Fabián Ángel sí se quedó en la conferencia de prensa respondiendo el resto de preguntas.