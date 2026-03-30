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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Morelos responde a técnico del Pasto; “si se lo quieren tomar personal, allá ellos”

Alfredo Morelos responde a técnico del Pasto; “si se lo quieren tomar personal, allá ellos”

Al delantero de Atlético Nacional, Alfredo Morelos, le preguntaron por lo ocurrido durante el partido en la noche de domingo, pero decidió no darle más largas al polémico asunto.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Alfredo Morelos Nacional
Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional - Foto:
Colprensa

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