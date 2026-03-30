Alfredo Morelos responde a técnico del Pasto; “si se lo quieren tomar personal, allá ellos”

Atlético Nacional derrotó 1-2 al Pasto en el estadio Departamental Libertad, por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I, en un partido que no solo tuvo goles, sino también polémicas y momentos que han dado de qué hablar hasta el inicio de esta semana, como por ejemplo, el cruce entre Alfredo Morelos y el técnico Jonathan Risueño.

Al minuto 66 el delantero cordobés chocó, sin intención, contra el entrenador del elenco nariñense, quien cayó al suelo reclamando una agresión y generando tensión entre los jugadores y cuerpo técnico de ambos clubes. Al final, no hubo amonestación para ninguno de los dos.

Sin embargo, la actitud de Jonathan Risueño durante el compromiso y luego en la rueda de prensa, fue algo que no pasó desapercibido, y sobre los controversiales dichos del DT español le preguntaron a Alfredo Morelos, quien decidió no darle más largas al asunto.

"Nada, esto es fútbol, siempre que estuve en Europa siempre he tenido esos roces con el defensor, y nada, si ellos se lo quieren tomar personal, allá ellos", fue la declaración del 'Búfalo' ante la queja de Nicolás Gil y el técnico del Pasto, para los micrófonos de Germán Andrés Paz.



Esto es fútbol, Si ellos (Gil y Risueño) quieren tomar esto personal alla ellos" Alfredo Morelos jugador de Nacional.

Reacciones y entrevista en Youtubehttps://t.co/5TBg3K8XE9 pic.twitter.com/zWUcLcnVxH — Germán Andrés Paz (@germanandrespaz) March 30, 2026

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En la rueda de prensa luego de la victoria de Nacional 2-1 contra los 'volcanicos', Risueño dejó unas palabras que han retumbado, señalando que "tampoco el último penalti que no pitan; miren cómo le dejaron los tacos clavados a Wilson Morelo en la última acción que es penalti, pero todo esto lo sabemos, o el 75 por ciento del país sabe contra quién estábamos jugando".

Al final, más allá de las polémicas, los 'verdolagas' tomaron ventaja en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I, quedando con 30 puntos, tres más que casualmente el Pasto, que es segundo, con 27 unidades, luego de 14 fechas disputadas en el 'todos contra todos' del campeonato del fútbol colombiano en este primer semestre, que tendrá play offs en las rondas finales del torneo.