La Liga BetPlay 2026-II y sus principales contrataciones y jugadores a seguir este semestre

El mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-II dejó varios movimientos importantes con los que diferentes clubes buscarán fortalecer sus plantillas para afrontar el segundo semestre del año. Entre regresos, incorporaciones internacionales y nuevos proyectos deportivos, algunos nombres sobresalen por la experiencia que aportan y por el rol que podrían desempeñar en sus respectivos equipos.

Las principales contrataciones de la Liga BetPlay 2026-II

El fichaje que más expectativa genera es el regreso de Franco Armani a Atlético Nacional. El arquero vuelve al club donde consiguió algunos de los títulos más importantes de su carrera (Copa Libertadores 2016) y será una de las referencias del equipo gracias a su trayectoria y conocimiento de la institución, donde es considerado un ídolo. Viene de su exitoso paso por River Plate y tiene el rótulo de ser un campeón del mundo en Qatar 2022.



Franco Armani fue presentado como nuevo arquero de Atlético Nacional. Foto del X @nacionaloficial

Publicidad

Otro regreso destacado es el de Nicolás Benedetti al Deportivo Cali. El volante ofensivo tendrá la misión de aportar creatividad y generación de juego en un equipo que busca recuperar protagonismo en el campeonato colombiano, tras estar en el balompié internacional. Viene de Las Palmas, de España.

Nicolás Benedetti, futbolista colombiano, festejando anotación con Mazatlán. Foto: Getty Images.

En Junior, la principal incorporación es el delantero polaco Francisco Fydriszewski, quien llega para reforzar el ataque barranquillero y ampliar las alternativas ofensivas del equipo durante la temporada, tras buenas sensaciones que dejó en el Independiente Medellín. Competirá en el frente de ataque con Luis Fernando Muriel y Guillermo Paiva.

Francisco Fydriszewski, figura de Medellín, que se perderá el duelo frente al América de Cali Colprensa.

Publicidad

América de Cali apostó por el regreso de Luis Quiñones, un futbolista con experiencia en el fútbol colombiano e internacional, especialmente en México, y que buscará aportar velocidad y desequilibrio por las bandas. Ya debutó por Copa BetPlay y dio dos asistencias, pero se fue expulsado.

Luis Quiñones, colombiano de Pachuca. Pachuca.

Por su parte, el vigente campeón Atlético Bucaramanga incorporó a Víctor Cantillo, mediocampista que vuelve al país con el objetivo de darle equilibrio y manejo de balón al equipo santandereano. Es recordado por su paso por el Junior de Barranquilla y viene del balompié brasileño.

Víctor Cantillo es una de las figuras del Junior de Barranquilla. @JuniorClubSA

Finalmente, Independiente Medellín inicia una nueva etapa bajo la dirección técnica de Luis Amaranto Perea, quien asume el reto de consolidar un proyecto competitivo y mantener al conjunto antioqueño en la pelea por los primeros lugares del torneo, luego de su experiencia como asistente técnico de Néstor Lorenzo en el Mundial 2026, con la Selección Colombia.

Jóvenes a seguir en el campeonato

Publicidad

Además de las figuras consolidadas, la Liga BetPlay 2026-II será una oportunidad para que varios futbolistas jóvenes continúen su crecimiento y ganen protagonismo en sus respectivos equipos.

En Atlético Nacional aparecen dos nombres importantes. Juan Manuel Rengifo es uno de los jugadores con mayor proyección dentro del club y buscará aprovechar las oportunidades que reciba para afianzarse en el primer equipo. A su lado también estará Simón García, defensor central que continúa su proceso de crecimiento y espera sumar continuidad en la competencia.

Publicidad

En Millonarios, Daniel Ruiz será uno de los futbolistas jóvenes con mayor responsabilidad. Tras consolidarse como una pieza importante del conjunto bogotano, y un paso por el exterior, no tan brillante, el volante creativo afrontará un semestre en el que buscará liderar el juego ofensivo del equipo y mantener un rendimiento constante.

Independiente Medellín también contará con Juan José Córdoba, atacante que buscará seguir desarrollando sus condiciones y convertirse en una alternativa importante en el frente de ataque, algo que ya dejó ver cuando militaba en el Deportivo Calo.

Junior tendrá en Joel Canchimbo a una de sus apuestas de futuro. El joven futbolista intentará aprovechar cada oportunidad para ganar experiencia y consolidarse dentro de la plantilla profesional, algo que ha ido ganando poco a poco de la mano del técnico uruguayo Alfredo Arias.