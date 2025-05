Álvaro Montero enrostró ‘botín’ de monedas que le tiraron en Once Caldas vs. Millonarios

Más allá del marcador, el guardameta ‘embajador’ Álvaro Montero fue el gran protagonista del 2-2 entre Once Caldas y Millonarios , válido por la fecha 18 de la Liga Betplay 2025-I.

El portero guajiro se vio involucrado en un confuso hecho en el que varios asistentes al escenario deportivo le lanzaron monedas desde la tribuna, este las quiso levantar del piso y luego un policía se lo impidió.

De hecho, desde el bando capitalino se indicó que hubo un empujón por parte del oficial hacia el cancerbero , motivo por el que el entrenador David González debió intervenir para mediar entre el agente y el jugador.

Porque al final del partido nuestro capitán Alvaro Montero y nuestro DT David González tuvieron un encontronazo con un tombo.

Finalmente, Montero se retiró hacia la zona de vestuarios, en donde aparentemente la situación no tuvo más capítulos. No obstante, el guajiro no se quedó callado y a su manera no dejó morir el tema.

Álvaro Montero enrostra monedas que le tiraron en Manizales

Todo ocurrió justo después de la contienda en la que el elenco azul prácticamente aseguró su presencia en los cuadrangulares semifinales, pues con 32 puntos quedó con gran parte de su clasificación a la siguiente instancia en el bolsillo.

El arquero de 30 años de edad compartió en sus redes sociales una fotografía con los implementos que utilizó en el partido en cuestión. Es decir, dejó ver sus guantes, el brazalete de capitán, su camiseta, unos zapatos y una chancleta con algunas monedas.

Según se alcanza apreciar, Montero mostró 3 monedas de 500 pesos y 2 de 200, prueba de los proyectiles con los que le quisieron hacer daño. Sin embargo, eso no fue todo, ya que el policía con el que tuvo el encontrón no le dejó recoger del piso otras más.

Resta esperar si habrá algún tipo de medida disciplinaria por lo ocurrido. Entre Tanto, Millonarios buscará quedarse con el popular punto invisible en los duelos que le restan como local contra los ya eliminados Envigado y Boyacá Chicó.

Por su parte, a Once Caldas le falta visitar al Deportivo Pasto, recibir al Deportivo Cali y cerrar la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra San José de Bolivia, como local, y Fluminense de Brasil, de visitante.