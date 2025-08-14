Publicidad

Ídolo de América, preocupado e inconforme: "Con todo respeto, necesitamos jugadores de experiencia"

Ídolo de América, preocupado e inconforme: "Con todo respeto, necesitamos jugadores de experiencia"

Luego de la derrota 1-2 con Fluminense, en el Pascual Guerrero, un campeón con el América de Cali y mundialista con Selección Colombia hizo unas explosivas declaraciones.