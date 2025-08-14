Ídolo de América, preocupado e inconforme: "Con todo respeto, necesitamos jugadores de experiencia"

América de Cali no la pasó nada bien el pasado martes, tras caer 1-2 con Fluminense, en el Pascual Gurrero, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los errores en defensa fueron garrafales y permitieron que los brasileños anotaran sin mayor dificultad. Sobre el final, al tanto de Cristian Barrios sopesó un poco la derrota, ya que los dejó con vida para el encuentro de vuelta en el Maracaná. Luego del juego, un ídolo 'escarlata' habló con la prensa y se mostró preocupado por lo que vio en cancha.

Se trata de Pablo Armero, campeón con los 'diablos rojos' y mundialista con Selección Colombia en 2014. De entrada, en charla con ‘La Estación Deportiva’ , 'Miñia' no se mostró conforme con la plantilla. “Como representante del América de Cali, uno no juega un torneo internacional con los muchachos. Necesitamos jugadores con más experiencia para este torneo, con todo respeto, los muchachos son muy jóvenes para afrontar estos torneos y si la directiva no se pone las pilas no sé para dónde vamos, necesitamos más jerarquía y hay que invertir más”, remarcó.

Eso sí, Armero respaldó actual DT, pero insistió en jugadores de mayor recorrido. “El cuerpo técnico siempre quiere hacer lo mejor. En 2018 tuvimos un técnico muy bueno, no digo un nombre, fue muy bueno el portugués (Pedro Felício Santos), pero lo criticaron mucho porque no tenía experiencia. Ahora tengo entendido que Raimondi es muy bueno y le vamos a dar esa experiencia, pero no veo jerarquía, estamos en casa”, agregó.

Por último, Armero expresó su deseo de ver al América brillando por fuera del país. “No soy nadie, soy un hincha más, pero hoy necesitamos que América de Cali se concientice de volver a ganar un título internacional, porque si seguimos así. Necesitamos hacer la casa porque no la estamos haciendo respetar. América es grande”, concluyó.

Los números de Pablo Armero con América de Cali

Armero tuvo dos etapas con América de Cali. En su primera etapa (2004-2008) jugó 151 partidos oficiales, con 14 goles y 18 asistencias, destacando por su velocidad y proyección ofensiva desde el lateral izquierdo. La temporada más productiva fue la de 2008, en la que disputó 43 encuentros, marcó 2 goles y dio 7 asistencias, siendo pieza clave en la conquista del Torneo Finalización 2008, título que cortó una racha sin campeonatos para el club. Regresó en 2018, sumando 25 partidos, 2 goles y 2 asistencias. En total, disputó 176 encuentros con el equipo, anotó 16 goles y aportó 20 asistencias.