Ilusión en los hinchas de Santa Fe por el posible regreso de una de sus figuras

Los hinchas de Independiente Santa Fe cuentan los días para ver nuevamente a su héroe en acción. Hugo Rodallega, el mismo que en la final del primer semestre de la Liga BetPlay II-2025 marcó el gol que le dio al conjunto ‘cardenal’ la décima estrella de su historia, está próximo a regresar a las canchas. Su tanto decisivo no solo selló un título histórico, sino que también consolidó su lugar en la memoria y el corazón de la afición santafereña.

El delantero, nacido en El Carmelo (Valle del Cauca), no ha podido disputar los primeros partidos del campeonato actual debido a que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en la nariz sufrida durante los cuadrangulares semifinales. Este contratiempo lo obligó a pasar varias semanas en recuperación, siguiendo al detalle el proceso médico para evitar complicaciones y garantizar un regreso en óptimas condiciones.

Su ausencia se ha sentido en el frente de ataque, pues Rodallega no solo aporta goles, sino también liderazgo y experiencia, elementos fundamentales para el esquema del técnico Jorge Bava.



Santa Fe confirmó el regreso de su goleador

A través de sus redes sociales, el vigente campeón del fútbol colombiano anunció el regreso de Hugo Rodallega a los entrenamientos. El atacante ya trabaja a la par de sus compañeros bajo la dirección de Jorge Bava, afinando su puesta a punto física y futbolística para reincorporarse a la competencia oficial.

La noticia ha generado gran expectativa entre los aficionados, que esperan que su reaparición sea el impulso necesario para que Santa Fe recupere terreno en la tabla de posiciones. Con su olfato goleador y su capacidad para resolver partidos cerrados, ‘Hugol’ es una carta de lujo para encarar la segunda parte del semestre.

Publicidad

Números de Hugo Rodallega en Santa Fe

Hugo Rodallega, gran figura de Santa Fe campeón de la Liga Betplay I-2025. X de @SantaFe

Publicidad

Desde que se enfundó la camiseta de Independiente Santa Fe a comienzos de 2023, Rodallega ha disputado un total de 118 partidos en todas las competiciones. En ese tiempo, ha convertido 50 goles y repartido 11 asistencias, acumulando 9.395 minutos en cancha.



¿Cuándo volverá a jugar Santa Fe?

En su última presentación por liga, Santa Fe cayó 2-1 ante Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini. Ahora, los dirigidos por Jorge Bava deberán recuperar terreno frente a Envigado, en compromiso correspondiente a la fecha 7.

Este partido está programado para el martes 19 de agosto, a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana). Para dicho encuentro, la presencia de Hugo Rodallega es una posibilidad latente, dependiendo de su evolución en los entrenamientos y del visto bueno del cuerpo técnico y médico.