Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Más Deportes  / La NFL y una gira bien sudamericana en Brasil: habrá show de medio tiempo con artista colombiana

La NFL y una gira bien sudamericana en Brasil: habrá show de medio tiempo con artista colombiana

Un de las artistas urbanas más escuchadas en el mundo confirmó a través de un video que se encargará del espectáculo musical del juego entre Los Angeles Chargers y Kansas City Chiefs.