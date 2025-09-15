"América es de Cali y de aquí nunca se irá"; la explicación que dio el dueño del club

América de Cali no pasa por su mejor momento pese a la llegada de David González como su nuevo DT luego de la salida de Diego Gabriel Raimondi por los malos resultados. El pasado sábado 13 de septiembre cayeron 1-0 en su visita a Fortaleza en Bogotá en medio de un buen acompañamiento de la hincha roja en el estadio Metropolitano de Techo. Ahora, por si no fuera poca la ausencia de victoria, en redes sociales circuló una información que tuvo que recibir la respuesta de una voz oficial del club vallecaucano.

La data en cuestión trataba de unas supuestas declaraciones de Tulio Gómez, máximo accionista de la escuadra 'escarlata', en la que insinuaba llevarse al equipo a otra ciudad. "Me parece excelente que el día de hoy frente al partido contra Fortaleza hayamos llenado el Estadio Metropolitano de Techo, eso me da a entender que el equipo es de Bogotá y no de la ciudad de Cali, el único que existe en el Valle es el Deportivo Cali ya que los hinchas de ese equipo nunca abandonan, va tocar con mucha urgencia cambiar de ciudad, ya que en el estadio Olímpico Pascual Guerrero no llenamos, y la gente se queja mucho por el precio de la taquilla. Agradecemos a toda la hinchada de Bogotá por su acompañamiento, y pedimos que acá en Cali dejen de ser unos noveleros y acompañen el equipo o si no voy a optar por cambiar la institución de sede, a la ciudad de Bogotá", se lee en una página que aparece en redes sociales como 'Esto es Cali ve'.

A los pocos minutos, Tulio Gómez respondió de manera contundente a tal información. "Acostumbro muy poco salir a desmentir noticias FALSAS, En este caso debo aclarar que América de Cali es de Cali y de aquí nunca se irá!!", sentenció el dirigente.

En este caso debo aclarar que América de Cali es de Cali y de aquí nunca se irá!! pic.twitter.com/crFvVI6YGn — Tulio A Gómez (@tulioagomez) September 14, 2025

América se encuentra último en la tabla de posiciones con apenas seis puntos en nueve partidos disputas y ya se empieza descolgar mucho de la zona de los primeros ocho. Este martes 16 de septiembre tendrá una nueva oportunidad de salir a flote cuando reciba al Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero, en juego aplazado por la segunda fecha.