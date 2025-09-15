Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "América es de Cali y de aquí nunca se irá"; la explicación que dio el dueño del club

"América es de Cali y de aquí nunca se irá"; la explicación que dio el dueño del club

En las últimas horas, desde el América de Cali respondieron de manera vehemente a una noticia falsa que circuló en redes sociales.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 15, 2025 08:07 p. m.
Estadio Olímpico Pascual Guerrero
X @AmericadeCali

