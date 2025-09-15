Escándalo de jugador del fútbol colombiano por filtrar fotos íntimas; mujer lo denunció en Fiscalía

Valerie Mariana Carrillo Cadavid, de 18 años, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra del delantero Yeiner Stiwar Londoño, del registro de Patriotas de la Primera B y con pasos por el fútbol español, Atlético Huila y Fortaleza, y de Andrea Arias, su pareja, por filtrar fotos íntimas en redes sociales y por el delito de injuria.

Carrillo Cadavid habló con Gol Caracol sobre lo sucedido y comentó que "yo hice la denuncia por una filtración de fotos íntimas, pues que él era el único que tenía acceso a esas fotos. La mujer (Arias) circuló en redes sociales esas imágenes. Eso pasó el 8 de septiembre pasado, cuando circulan las imágenes a las 7:59 de la mañana. Ella me mandó capturas de las imágenes que mandó vía messenger a perfiles al azar, en tono de burla me dijo que me iba a seguir boleteando, de una manera horrible, además que con burlas".

Yeiner Londoño, jugador de Patriotas Foto cortesía: Patriotas

Además de eso relató que "Yeiner me escribe en la mañana, ese mismo día, antes de irse a entrenar, y me dijo que Andrea le había cogido el celular, yo quedé en shock, yo en realidad dudo de que eso fuera así, por eso lo demandé a él y a Andrea Arias, que es la madre de su hijo. Realmente me dicen mis abogados que es algo muy grave y aunque el mejor amigo de Yeiner me dijo que si conciliaba, yo le dije que no, todo lo dejo en manos de la justicia, tengo todas las de ganar".

Desde el referido hecho, Valerie Mariana no ha vuelto a tener contacto con el futbolista, al que también acusa porque no sería la primera vez que sucede algo parecido.

"Hay otra chica a la que le pasó lo mismo que a mí, pero por miedo no quiso denunciar. Incluso, un familiar de Yeiner me llamó y me dijo que él era un descarado", agregó Carrillo Cadavid, quien espera que se haga justicia y no se repita esa vulneración de la intimidad, tal y como paso en su caso.

Valerie Mariana Carrillo Cadavid denunció ante la Fiscalía a Yeiner Londoño, jugador de Patriotas. Foto: Instagram

"Yo he pedido ayuda en redes sociales, he pedido comprensión. Pero ustedes saben cómo es el acoso en redes, me hacen memes y demás, todo ha sido un problema, aunque con el paso de los días estoy un poco más tranquila", finalizó la joven antioqueña.

¿Qué dijo Yeiner Londoño ante los señalamientos y la denuncia ante la Fiscalía?

"La verdad que estoy apenado por toda esa situación, en el medio están mi nombre, mi carrera, al final estoy involucrado por el tema de las fotos. Ya después, yo entiendo a la chica (Valerie Mariana), entiendo la molestia de ella, debe estar mal, no he vuelto a hablar con ella, es un tema delicado y eso; también ella sabe que no haría algo así, sé que puede traer consecuencias a uno, estoy a la espera cómo avanza todo", le dijo Londoño a Gol Caracol con respecto al escándalo en el que se encuentra involucrado.

"Yo siento que soy víctima, no fui el que filtró las fotos, no haría algo así, con ella (Valerie Mariana) nunca tuvimos inconvenientes, nosotros la llevábamos muy bien, no fui quien filtro las fotos", complementó el jugador de Patriotas, de la B.

De igual manera al ser interrogado sobre el o la responsable de poner a circular las fotos íntimas; Yeiner apuntó que "a mí no me compete decir quién filtró las fotos, lo único que sé es que la muchacha sabe lo que pasó, en su rabia e impotencia no sé cómo haya contado las cosas, yo vengo acá a hablar por mí, al final estoy metido en esto".

