A James Rodríguez le metieron tremenda rajada en México: "No fue capaz de inventar nada"

León de Guanajuato sigue remando en la Liga MX para avanzar a la serie final del campeonato, sin embargo, se ubica en la décima posición y buscará en las últimas jornadas conseguir el tiquete. En su más reciente encuentro, 'La Fiera' visitó a Tigres UANL y no pasó del empate pese a contar con un un jugador de más por 64 minutos. La prensa mexicana se dio a la tarea de analizar el encuentro y sorprendió con fuerte crítica al colombiano James Rodríguez.

El portal 'Esto' señaló que el juego de los 'panzas verdes' no fue el mejor y que ni siquiera el '10' pudo dar una mano. "León fue una caricatura, ni el estelar James fue capaz de inventar un camino que guiara a herir a los Tigres. La chistera del colombiano está averiada, casi sin remedio", sentenciaron.

Esas fuertes palabras surgieron a pesar de que el cucuteño no fue titular e ingreso en el entretiempo por el panameño Ismael Díaz. Cabe recordar, que, Rodríguez Rubio venía de jugar con la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, capitán del Club León

Un pálido empate

En el Estadio Universitario de Nuevo León, los Tigres se vieron las caras con los 'Esmeraldas de León' en duelo correspondiente a la jornada 8 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El empate a ceros prevaleció hasta el final.

Los guanajuatenses buscaron la ventaja en los primeros instantes y al minuto 14 la consiguieron a través de Paul Bellón, pero fue anulado por fuera de juego.Al minuto 25, los locales se quedaron con un hombre menos tras la tarjeta roja mostrada a Juan José Sánchez Purata. Los Universitarios no dejaron de buscar el tanto para su causa y se quedaron cerca de conseguirlo con un remate de Juan Brunetta.

El marcador se mantuvo igualado al descanso, y para el complemento Tigres tocaría la puerta con una jugada de Ángel Correa al minuto 50 para anotar el primero, pero fue anulado por una falta previa.

León no se quedó atrás y seguió presionando para inclinar la balanza a su favor, quedándose a punto de conseguirlo a través de un cabezazo de Rogelio Funes Mori al minuto 81.

Ambos equipos siguieron buscando generar oportunidades, pero terminaron por dividir unidades.