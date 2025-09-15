Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A James Rodríguez le metieron tremenda rajada en México: "No fue capaz de inventar nada"

A James Rodríguez le metieron tremenda rajada en México: "No fue capaz de inventar nada"

Luego del empate sin goles contra Tigres UANL, la prensa mexicana le puso la lupa al desempeño de León, pero sobre todo al del colombiano James Rodríguez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 15, 2025 07:12 p. m.
James Rodríguez, jugador de León
Foto: X/ @clubleonfc

