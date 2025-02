América, sin permiso de la Policía para jugar con público en Palmira contra Santa Fe

El compromiso hace parte de la quinta fecha de la Liga Betplay y fue anunciado para el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, Valle, debido a que los escarlatas pagan una sanción de 6 jornadas a puerta cerrada en el Pascual Guerrero de Cali por graves hechos de violencia en la final de la Copa Colombia de 2024.

Con el aval de Dimayor para el cambio de sede, la escuadra roja sacó a la venta la boletería el viernes 14 de febrero , un día antes del juego, pero justo después de que los tiquetes estuvieran a disposición del público se conoció la postura de la Policía del Valle del Cauca, que no se comprometió a atender el evento por no tener efectivos disponibles ni tiempo para organizar el operativo.

Ante la problemática, Tulio Gómez, máximo accionista del elenco escarlata, afirmó que estaba tratando de solucionar todo con las autoridades y con el alcalde de Palmira porque a que se agota el tiempo para la contienda.

Partido América vs, Santa Fe, sin autorización de la Policía para tener público

El general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía del Valle del Cauca, dijo en declaraciones emitidas por La W que no hay condiciones para garantizar seguridad en un evento de tal magnitud.

“La Policía Valle no dio la viabilidad, porque no tenemos en este momento una planeación y no lo puedo hacer corriendo, pues es un partido triple A y eso implica más de mil efectivos, y sería o responder por el servicio en el departamento o cubrir un partido que no estaba programado ni dentro del cronograma”, explicó.

Y añadió que no hay posibilidades de tener a sus hombres en el duelo: “Me avisaron muy encima, lamentablemente tomo la decisión de no prestar el servicio”.

La incertidumbre también recae sobre Independiente Santa Fe , que debe planear su logística y saber si el cotejo se podrá llevar a cabo como estaba propuesto o si cambiará el estadio o la fecha.