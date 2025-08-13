La Premier League hará un sentido homenaje en memoria a Diogo Jota; todos los clubes participarán

La Premier League guardará un minuto de silencio en todos los partidos de la primera jornada que se disputan este fin de semana como homenaje al fallecido Diogo Jota, quien perdió la vida junto a su hermano André Silva, en un accidente de tráfico en Zamora (España), el pasado 3 de julio.

Además del minuto de silencio, los jugadores de todos los clubes llevarán brazaletes negros, mientras que en las pantallas se compartirán mensajes e imágenes del futbolista portugués.

Tanto el Liverpool como el Wolverhampton Wanderers, donde jugó Jota, de 28 años, realizarán homenajes propios en sus encuentros ante el Bournemouth y el Manchester City, respectivamente.

El pasado domingo, durante la disputa de la Community Shield, entre el Liverpool y el Crystal Palace, la leyenda del Liverpool, Ian Rush, acompañado por Steve Parish, presidente del Crystal Palace, dejaron una ofrenda floral en el fondo de Wembley donde se situaron los aficionados del Liverpool, que desplegaron una pancarta en homenaje al jugador, levantando el título de la Premier League.

El minuto de silencio posterior, sin embargo, tuvo que ser finalizado antes de tiempo por los gritos de varios aficionados del Palace, lo que provocó abucheos por parte de la hinchada del Liverpool.

Se vienen días intensos en el mercado de fichajes inglés

La Premier League se prepara para dos semanas frenéticas en la que varios de los grandes clubes continúan negociando para concretar sus últimas incorporaciones antes del cierre del mercado estival. Operaciones, que se prevén millonarias, como las de Alexander Isak, Savinho, entre otros, marcan una recta final que promete agitar la competición y re-definir la lucha por el título.

Alexander Isak al Liverpool

El Liverpool sigue persiguiendo al delantero sueco Alexander Isak, actualmente en el Newcastle, que en las últimas horas se ha mostrado firme en que sólo quiere jugar en los 'reds', equipo que ofreció hace unos días 110 millones de libras, pero el Newcastle lo valora en 150 millones, cifra que el Liverpool no está dispuesto a alcanzar tras haberse gastado 300 millones en este mercado.

Isak, con contrato hasta 2028, ya comunicó al Newcastle que se niega a reincorporarse al grupo al querer unirse a un proyecto que le permita competir por todos los títulos.

Savinho al Tottenham

El Tottenham ha intensificado las negociaciones con el Manchester City por el extremo brasileño Savinho que, aunque llegó al club 'citizen' hace un año y firmó hasta 2029, ha mostrado interés en un traspaso que le garantice más minutos de juego.

Con la salida del capitán y extremo Heung-Min Son y la lesión de larga duración de James Maddison, el Tottenham necesita reforzarse para mantener el nivel de la plantilla y luchar por los puestos de Liga de Campeones.