América vs. Atlético Nacional, un "partido de pandemia"; ante falta de público en el Pascual

América recibió a Atlético Nacional este domingo por la vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay 2025, en un Pascual Guerrero que se vio desolado. Precisamente eso llamó la atención entre los seguidores del fútbol colombiano, teniendo en cuenta que era una definición importante.
Las publicaciones en las redes sociales sobre la soledad del recinto deportivo vallecaucano no se hicieron esperar, al punto que muchos internautas coincidieron que dicho compromiso parecía un "partido de pandemia". Mientras que otros le 'echaron' la culpa a las directivas del club, y por ello, los hinchas no acompañaron a la 'emechita'.
Por su parte, algunos se cuestionaron que hasta cuándo iba a estar la sanción para los dirigidos por David González.
Lo cierto es que esta definición entre los 'diablos rojos' y los 'verdolagas' no podía tener público en algunas tribunas debido a una sanción impuesta al conjunto rojo del Valle del Cauca.
En la previa del encuentro contra el 'rey de copas' colombiano, América recodó algunas indicaciones en sus medios oficiales para los aficionados que iban a asistir al Pascual Guerrero, este domingo.
Ese América - Nacional, en el Pascual Guerrero, con el estadio casi vacío parece un partido de pandemia.— Paulo CA (@PauloCorreaA) November 16, 2025
Que desazón jugar así de solos. pic.twitter.com/kaXHXLih8j
Y que.. hiciste @tulioagomez acabaste con la pasión de un pueblo ya los hinchas no quieren estar en el Pascual guerrero por culpa de tuya y tu familia y más por ese equipo que no se sabe a qué juega que cuando va a Medellín se trae 3 y 4 goles gracias familia Gómez Giraldo😡😡😡 pic.twitter.com/g1yfxuZO39— caliescalired (@caliescalired) November 16, 2025
El SUPERCLÁSICO DE COLOMBIA— SERPA Y GATO PÉREZ VENDIERON A JESÚS A LOS ROMANOS (@Silvalomejor8) November 16, 2025
El que paraliza todo un pais.
El que llena todo el Pascual Guerrero
El que más gente mueve
🤏🤏🤏🤏🤏🤏🤏🤏🤏🤏🤏 pic.twitter.com/xiWJ0Zeu8W
Había más gente en el banderazo en Medellín, que a las afueras del pascual guerrero— fearless9114 (@fearless9114) November 16, 2025