América vs. Atlético Nacional, un "partido de pandemia"; ante falta de público en el Pascual

América vs. Atlético Nacional, un "partido de pandemia"; ante falta de público en el Pascual

En las redes sociales no faltaron los comentarios por la ausencia de espectadores en el Pascual Guerrero entre América y Nacional, por la vuelta de 'semis' de Copa BetPlay.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2025
Así se vio el Pascual Guerrero para el América vs. Atlético Nacional por Copa Betplay.
