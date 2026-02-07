Jhon Viáfara quedó en libertad, tras años en prisión en Estados Unidos por narcotráfico

El caso de Jhon Viáfara dio un nuevo giro en las últimas horas de este sábado 7 de febrero, luego de conocerse que el exfutbolista recuperó su libertad por un tema relacionado con narcotráfico. La información fue revelada por el periodista Jaime Orlando Dinas, quien compartió una imagen reciente junto a Viáfara y confirmó públicamente su reencuentro, marcando así un nuevo capítulo en la historia del exjugador.

La publicación de Dinas, difundida en redes sociales, muestra a Viáfara en un entorno familiar y fuera del contexto carcelario, acompañada de un mensaje en el que destaca el regreso del exfutbolista y le da la bienvenida. "Hoy es un día diferente, único e inigualable… al reencontrarme con Jhon Éduis Viáfara Mina", escribió el periodista.

De esa manera, se confirmó que el exvolante ya no se encuentra privado de la libertad. La imagen contrasta notablemente con la fotografía que días atrás circuló, en la que se veía a Viáfara vistiendo uniforme penitenciario en registros oficiales de autoridades estadounidenses.

HOY es un Día Diferente, Único e Inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina, Campeón @Libertadores con @oncecaldas y Campeón 2000 con @AmericadeCali Ex @FCFSeleccionCol e internacional en Europa. TQM+ mi Jhon Eduis y bienvenido a casa … pic.twitter.com/WQv8RGHdW2 — Jaime Dinas (@JaimeDinas) February 7, 2026

Viáfara había sido condenado en Estados Unidos, tras ser hallado culpable de participar en una red de narcotráfico, situación que generó un fuerte impacto en el fútbol colombiano, no solo por la gravedad del delito, sino por tratarse de un jugador que alcanzó la élite del continente.



Recordemos que el exmediocampista fue campeón de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas, y también tuvo pasos destacados por clubes como América de Cali, Deportivo Cali y la Selección Colombia, con la que fue internacional y campeón en el ámbito local.

Jhon Viáfara, exjugador colombiano, en un partido de Copa Libertadores con Once Caldas AFP

La confirmación de su libertad abre un nuevo escenario en la vida del exfutbolista. Aunque no se han entregado mayores detalles oficiales sobre las condiciones de su liberación, la publicación del periodista Jaime Orlando Dinas se convirtió en la primera señal pública de su regreso a la vida en libertad.