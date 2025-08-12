Publicidad

Ante urgencia de Fenerbahçe en Champions League; sacan a relucir el nombre de Jhon Durán

Todas las miradas están puestas en el colombiano, llamado a liderar la remontada ante Feyenoord en Champions; presión máxima