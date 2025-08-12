Ante urgencia de Fenerbahçe en Champions League; sacan a relucir el nombre de Jhon Durán

Fenerbahçe quiere dar el golpe en casa y revertir la serie frente al Feyenoord, en la que actualmente cae 2-1, por la tercera ronda del certamen internacional. En la prensa turca señalan al colombiano Jhon Durán como uno de los jugadores llamados a liderar la remontada.

En el partido de ida, el 'cafetero' ingresó en el segundo tiempo y, aunque generó varias aproximaciones de gol, no logró concretar. Sin embargo, su rendimiento dejó buenas sensaciones, y medios locales aseguran que el delantero cafetero se perfila como titular para comandar el ataque en este crucial encuentro.

Así lo destacó el periodista Suat Umurhan en la cadena 'A Spor', afirmando: "Este partido, en el que Fenerbahçe necesita que alguien tome el protagonismo, será también una buena prueba para Jhon Durán."

Además, según informes del medio, el técnico "José Mourinho planea realizar variantes en el once inicial para el duelo de vuelta. Entre los cambios estaría el ingreso de Jhon Durán y Nelson Semedo, quienes iniciaron en el banquillo en el encuentro disputado en Países Bajos. Incluso se especula que el entrenador portugués podría apostar por una delantera con doble punta", se leyó en su sitio web.

🎙️ @SuatUmurhan: Fenerbahçe'de birilerinin sahneye çıkması gereken maçlardan olan bu karşılaşma, Jhon Duran için de iyi bir ön hazırlık olur. pic.twitter.com/FGWK9XWCGV — A Spor (@aspor) August 12, 2025

Cabe recordar que Durán ya dejó su huella con el Fenerbahçe: marcó un doblete en el amistoso ante Al Ittihad, partido en el que también se estrenó con el dorsal '10', demostrando jerarquía y ganándose rápidamente el respaldo de la afición y los medios locales.



Declaraciones de José Mourinho tras el juego de ida frente a Feyenoord

"Quiero decir esto: sobre todo durante el mercado de fichajes de verano, hay muchísimas noticias. Dicen que hice muchas llamadas y me reuní con agentes, pero solo hablé con Skriniar. Las noticias siempre son noticias. En Turquía, escriben: "Este jugador se va". Así son las noticias.."

"Estoy muy satisfecho con el rendimiento de mis jugadores hoy. Salvo algunos errores, estoy contento con el rendimiento del equipo. Especialmente en la segunda mitad, este magnífico estadio quedó en silencio. El buen equipo al que nos enfrentamos tuvo algunas dificultades. Dominamos el partido".

"Soy famoso por criticar a los árbitros después de perder, pero el árbitro de hoy estuvo fantástico. Arbitró de primera clase. Gané el partido de vuelta contra el Feyenoord. Creo que podemos lograrlo. Siempre te veo con una sorpresa en el partido de vuelta".

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Fenerbahçe y Feyenoord por la Champions League?

El juego que está pactado para disputarse en el Estadio Chobani Complejo deportivo Fenerbahçe, será este martes 12 de agosto a las 12:00 de la tarde (hora de Colombia).