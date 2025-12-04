"La Selección Colombia puede competir con cualquier rival que se pueda venir en el Mundial 2026"

Este viernes se conocerán los rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y en Gol Caracol hablamos al respecto en exclusiva con Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield, de Argentina, y uno de los hombres del proceso que lidera el técnico Néstor Lorenzo.

El guardameta palpita lo que se vivirá en las próximas horas en Washington, y tiene confianza en lo que pueda hacer la 'tricolor' en la cita orbital de la FIFA, independiente de los elencos a los que tenga que enfrentarse. Recuerde que se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol (canal principal de Caracol Televisiòn), Ditu, YouTube de Gol Caracol y www.golcaracol.com.

¿Hay ansiedad por el sorteo del Mundial 2026?

"Yo estoy queriendo que sea mañana para ver el sorteo, imagínate Pero sí, cuando te involucras, cuando tú haces parte de todo este contexto, le prestas mucha atención a cualquier tipo de detalles".

¿Qué piensa un futbolistas en las horas previas?

"Es uno más para saber con quien te va a tocar, qué rivales y ya con objetivos claros para saber con quién jugamos. Seis o siete meses antes y ya estoy pensando en todo ese tipo de situaciones que pueden venir"



¿Hablan eso entre los jugadores de Selección Colombia?

"Todos los jugadores nos ponemos a hacer ese tipo de matemáticas, nos va a tocar con este, sumamos, alcanzamos. Pienso que ese tipo de cosas te las reservas porque la manera en la que gestiono yo esos momentos, no es lo mismo que otra persona, otro jugador, pero cada uno debe tener en la cabeza cómo nos va a tocar".

¿Para qué está la Selección Colombia?

"Hoy te puedo decir que Colombia está para cualquier equipo que pueda venir, competir. No, todas, cualquiera, si estás en el Mundial tienes el nivel y te lo ganaste, con lo competitivo y equilibrado que está, cualquiera. Por eso hay que prepararse, prepararte, estar fuerte mentalmente y físicamente activo".

Hora y dónde ver por TV el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO

Fecha: viernes 5 de diciembre de 2025

Hora: 11:00 a.m. (inicio de transmisión) y 12:00 p.m. (inicio sorteo Mundial 2026)

Lugar: Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas (Washington, Estados Unidos)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal Caracol Televisión), Ditu (APP), YouTube de Gol Caracol, www.golcaracol.com