Sorteo Mundial 2026; “lo más probable para Colombia es Francia o Inglaterra”, avisa experto

Daniel Eduardo Castro, estudiante de doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Purdue, de West Lafayette, Indiana, Estados Unidos, lanzó el osado anticipo sobre el posible cuadrangular que le podría corresponder a la Selección Colombia en el sorteo del Mundial 2026, que se efectuará el 5 de diciembre de 2025.

El experto fue consultado en la emisora Cundinamarca Estéreo, donde dijo que diseñó un código con las reglas de la FIFA para simular “miles” de veces la conformación de los cuadrangulares y que gracias a ello sacó sus propias conclusiones.



Colombia, en mismo grupo de Francia o Inglaterra, según experto

De acuerdo con su relato, la escuadra tricolor solo se mediría con un rival de Europa en primera ronda, tal y como ha sucedido en sus últimas 2 participaciones en Copas del Mundo.

“En 3 de cada 4 simulaciones, los que más se repiten son Francia e Inglaterra”, manifestó en inicio.

Además, dijo que lo menos posible es que en el grupo de Colombia haya un integrante de Concacaf: “Hay baja probabilidad, ya sea con los equipos anfitriones (México, EE. UU. o Canadá); con Panamá, Curazao, Haití; o los que vienen a la repesca”.



Por ello, concluyó que los otros 2 oponentes serían los siguientes: “Del bombo 3, lo más probable es que nos toque un asiático. Y luego, lo más probable es que del bombo 4 nos toque un africano”.

El sorteo se llevará a cabo en el Centro de Artes John F. Kennedy de Washington, Estados Unidos, donde la alfombra roja empezará a las 11:00 de la mañana, hora colombiana, y lugar en el que habrá presentaciones musicales y más actos de color.

Posteriormente, al día siguiente, el sábado 6 de diciembre, en la segunda parte del evento, se conocerán los estadios y los horarios de cada uno de los 104 partidos.

Bombos para el sorteo del Mundial 2026

⦁ Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

⦁ Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

⦁ Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

⦁ Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, 4 clasificados del repechaje europeo y 2 de la repesca intercontinental.

