Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Sorteo Mundial 2026; “lo más probable para Colombia es Francia o Inglaterra”, avisa experto

Sorteo Mundial 2026; “lo más probable para Colombia es Francia o Inglaterra”, avisa experto

El vaticinio lo hizo un especialista es estadísticas de la Universidad Nacional, que luego de hacer “miles” de combinaciones dio la lista de posibles rivales que tendrían los ‘cafeteros’.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Selección Colombia: estos serían sus rivales en el Mundial 2026, según experto.jpg
La Selección Colombia no tendría un grupo difícil en el Mundial 2026, según experto.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad