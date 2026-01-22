Arranca el torneo de ascenso en Colombia y así se jugará; guía para entenderlo

El campeonato de ascenso en Colombia empieza un nutrido número de equipos obligados a ser protagonistas y a volver a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano, entre los que se encuentran Deportes Quindío, Real Cartagena, Unión Magdalena, Patriotas de Boyacá y Envigado FC.

Será un año con 2 torneos, uno por cada semestre, y un sistema de ascensos que únicamente se definirá a finales de 2026, por lo que es necesario entender la reglamentación desde el principio para no caer en equivocaciones, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

La principal novedad pasa por la participación del club Independiente de Yumbo, Valle del Cauca, que antiguamente se denominaba Atlético Huila y que abandonó la ciudad de Neiva para competir con nuevos colores, nombre y escudo, pero con los mismos dueños.

Por otra parte, reaparecerán en este certamen Unión Magdalena y Envigado, que descendieron de la Liga Betplay en 2025 y que ocuparán las casillas de los recién ascendidos: Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo.



Así será el torneo de ascenso 2026 en Colombia

El campeonato contará con 16 participantes, tendrá un campeón por semestre, un gran campeón del año y entregará 2 cupos para la primera división.



El reglamento indica que ascenderán el campeón de la temporada y el que gane el repechaje entre el subcampeón de 2026 y el equipo con más puntos a lo largo del año.

En cada semestre se disputará una ronda inicial de todos contra todos a una vuelta de 15 jornadas. Luego, los 8 primeros irán a cuadrangulares, de donde saldrán los finalistas.

Los campeones de cada mitad del año jugarán la gran final por el primer ascenso, mientras que el subcampeón de esa serie disputará el segundo tiquete en una repesca contra el club con más puntos en la tabla anual.



Programación, primera fecha de la B en 2026

Viernes 23 de enero

3:30 p. m. - Real Santander vs. Real Cartagena

Sábado 24 de enero

5:00 p. m. - Barranquilla FC vs. Orsomarso

Domingo 25 de enero

4:00 p. m. - Inter de Palmira vs. Patriotas

4:00 p. m. - Independiente Yumbo vs. Atlético FC

Lunes 26 de enero

2:00 p. m. - Leones vs. Tigres

4:00 p. m. - Boca Juniors Cali vs. Quindío

5:00 p. m. - Real Cundinamarca vs. Envigado (en Techo)

6:00 p. m. - Unión Magdalena vs. Bogotá FC (en Barranquilla)