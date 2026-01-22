Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Arranca el torneo de ascenso en Colombia y así se jugará; guía para entenderlo

Arranca el torneo de ascenso en Colombia y así se jugará; guía para entenderlo

La temporada 2026 de la segunda división comienza el viernes 23 de febrero con 16 equipos luchando por 2 cupos para subir a la A. Este será el formato de competencia.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 22 de ene, 2026
Comparta en:
Real Cartagena, llamado a ascender; así será en torneo de ascenso en Colombia 2026.jpg
Real Cartagena, uno de los llamados a ascender en 2026.
Foto: @realcartagena.

Publicidad

Publicidad

Publicidad