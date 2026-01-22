Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Tabla de títulos totales en Colombia tras Superliga 2026; Santa Fe llegó a 20 copas

Tabla de títulos totales en Colombia tras Superliga 2026; Santa Fe llegó a 20 copas

Luego de la reciente coronación del equipo ‘cardenal’, se actualizó la clasificación general de clubes campeones en el país. Así quedó la nueva sumatoria.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 22 de ene, 2026
Comparta en:
Santa Fe, campeón de Superliga 2026; así quedó la tabla de títulos totales en Colombia.jpg
Santa Fe, tercer equipo de Colombia con más títulos en total.
Foto: @santafe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad