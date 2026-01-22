Tabla de títulos totales en Colombia tras Superliga 2026; Santa Fe llegó a 20 copas

Independiente Santa Fe se adjudicó la Superliga 2026 luego de imponerse sobre Junior de Barranquilla en una serie que terminó 1-1 en la capital atlanticense y 3-0 a favor del ‘Expreso’ en Bogotá.

Con la conquista, los ‘Leones’ se consolidaron como los más veces campeones de este certamen con 5 trofeos al ganar todas las finales que han disputado.

Además, el elenco bogotano completó 20 títulos en total y se afianzó como el tercero del país con más vueltas olímpicas en su historial, rubro en el que solo están por encima Atlético Nacional y Millonarios, con 37 y 20 títulos, respectivamente.

Santa Fe acumula 10 Ligas, 2 Copas Colombia, 5 Superligas, una Copa Sudamericana, una Suruga Banck y una Copa Simón Bolívar, evento ya desaparecido.



El cuarto en la tabla es América de Cali, con 17 coronas, y le siguen Junior, con 15, Deportivo Cali, con 12, Independiente Medellín, con 9; Once Caldas, con 5; y Deportes Tolima, con 5.

El resto de clubes que aparecen en la tabla solo cuentan con un título en primera división, estos son: Deportivo Pasto, Deportes Quindío, Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Equidad y Boca Juniors de Cali.



¿Cómo quedó la tabla de títulos totales en Colombia?

Acá, la clasificación en la que se suman campeonatos oficiales nacionales e internacionales:

⦁ 1. Nacional: 37 (18 Ligas, 8 Copas Colombia, 4 Superligas, 2 Libertadores, 1 Recopa, 2 Merconorte, 2 Interamericanas)

⦁ 2. Millonarios: 23 (16 Ligas, 3 Copas Colombia, 2 Superligas, 1 Merconorte, 1 Copa Simón Bolívar)

⦁ 3. Santa Fe: 20 (10 Ligas, 2 Copas Colombia, 5 Superligas, 1 Copa Sudamericana, 1 Suruga Banck, 1 Copa Simón Bolívar)

⦁ 4. América: 17 (15 Ligas, 1 Merconorte, 1 Copa Simón Bolívar)

⦁ 5. Junior: 15 (11 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas)

⦁ 6. Cali: 12 (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)

⦁ 7. Medellín: 9 (6 Ligas, 3 Copas Colombia)

⦁ 8. Once Caldas: 5 (4 Ligas, 1 Copa Libertadores)

⦁ 9. Tolima: 5 (3 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)

Así hablaron los 'cardenales' tras su conquista: