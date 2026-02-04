Triste pérdida en el fútbol colombiano; América confirmó la muerte de histórico jugador y dirigente

El fútbol colombiano se encuentra de luto y todo por el fallecimiento de un estandarte del América de Cali: Álvaro Guerrero Yanci. El propio club rojo del Valle de Cauca informó de la lamentable pérdida por medio de un comunicado en sus distintas plataformas sociales, este miércoles.

Guerrero Yanci fue muy importante en el entorno de los 'diablos rojos', debido a que no sólo hizo parte de la institución como arquero, sino que a su vez cumplió ciclos como dirigente y hasta fue presidente del club. Sin duda una triste noticia para el elenco 'escarlata'. Este histórico jugador falleció en la ciudad de Cali a los 94 años.

En el periódico 'El País' de la capital del Valle del Cauca indicaron que la muerte del que fuera el guardameta de la 'mechita' en la década de los 50 "se produjo en las horas de la noche del martes en las instalaciones de la Clínica Versalles". Sobre las causas de su fallecimiento, en el mismo diario manifestaron que "respondería a serios quebrantos de salud".

"Lamentamos el sensible fallecimiento de Álvaro Guerrero Yanci, quien dedicó más de 40 años de su vida a nuestra institución, desempeñándose como arquero, gerente deportivo y presidente. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento", escribieron en las redes del América de Cali.



Lamentamos el sensible fallecimiento de Álvaro Guerrero Yanci, quien dedicó más de 40 años de su vida a nuestra institución, desempeñándose como arquero, gerente deportivo y presidente. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil… pic.twitter.com/nlYl4bQIt5 — América de Cali (@AmericadeCali) February 4, 2026

La Dimayor envió sus condolencias a los familiares

Igualmente, la División Mayor del fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) emitió un comunicado lamentando la triste pérdida de Álvaro Guerrero Yanci.

"En cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Álvaro Guerrero Yanci, quien dejó una huella importante en la historia del América de Cali y del Fútbol Profesional Colombiano.

Guerrero Yanci fue jugador, gerente y presidente del club escarlata, destacándose por su compromiso, liderazgo y permanente colaboración con los medios de comunicación. Además, ejerció el periodismo, consolidándose como una figura respetada dentro y fuera de los escenarios deportivos.

La Dimayor expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, allegados y a toda la familia del América de Cali en este difícil momento".



También recordado en el Deportivo Cali

En la escuadra 'azucarera', Guerrero Yanci se desempeñó como gerente deportivo en los años de 1974 y 1975, siendo parte fundamental del proceso que condujo al título de la quinta estrella.

"Extendemos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento a su familia, amigos y seres queridos en este momento de dolor. Descanse en paz", escribieron en las redes del Deportivo Cali.

El Club Profesional Deportivo Cali S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de Álvaro Guerrero Yanci, quien se desempeñó como gerente deportivo de nuestra institución en los años 1974 y 1975, siendo parte fundamental del proceso que condujo al quinto título de nuestra… pic.twitter.com/THepuRQDKx — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) February 4, 2026