Presidente de Santa Fe, tajante sobre el uso que se le da a El Campín; "se volvió negocio"

No cesa la polémica sobre el estado del césped del estadio El Campín. En las últimas horas, la Dimayor dio a conocer que no se jugarán los próximos partidos en la cancha principal de la capital de la República teniendo en cuenta la situación que presenta y que dificulta la correcta realización de los juegos, por lo que este miércoles, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, se pronunció sobre lo que sucede con el recinto donde juega su equipo y las consecuencias que le traería la no resolución de los inconvenientes con el campo.

En conversación con Noticias Caracol En Vivo, el máximo dirigente 'cardenal' inició diciendo que ese problema no es nuevo. "Los técnicos nuestros desde cuando estaba el profesor Bava, el mismo Pacho López siempre nos habían hecho comentarios del mal estado de la cancha. Hace un año lo cogió Sencia y nosotros, cuando nos reunimos con ellos hace unos meses, le decíamos que lo importante era cuidar la gramilla y estábamos muy preocupados por la cantidad de conciertos que se estaban desarrollando y que la misma cancha se estaba notando el deterioro que estaba sucediendo".

Posteriormente, habló de la decisión que tomó la Dimayor de aplazar los tres próximos juegos que se iban a llevar a cabo en el estadio. "No, no puede ser la solución, esto fue una medida que toma la Dimayor previa a una reunión que tuvimos, en donde ve que las condiciones de la cancha no reúnen los requisitos. Sencia, como acabé de escucharle a Mauricio Hoyos, de que hace y proyecta recuperar la cancha en estos 20 días que quedan, para que se realice otro concierto, que muy seguramente va a deteriorar la cancha nuevamente. A nosotros nos preocupa, como institución, que dentro de un mes debe estar pasando inspección, la Conmebol, y de pronto no autoricen la cancha para jugar, si no se cuida como debe cuidarse. Pero ya está programado un concierto el 28 de este mes, que consideramos que ahí sigue haciendo efecto para que cuando llegue la inspección de Conmebol, de pronto se hagan algunos reparos a la cancha", agregó el dirigente de los rojos de Bogotá.



Otras declaraciones de Eduardo Méndez

Preocupación por el mal estado de la gramilla



"La preocupación nuestra es bastante. Nosotros hemos venido haciendo inversiones en el equipo, hemos hecho contrataciones y seguiremos haciéndolas, si Dios lo permite, para poder representar bien a Colombia. Pero eso implica y nos genera unos costos importantes en nuestro presupuesto y al no poder jugar esos partidos o ver la disminución de nuestra hinchada, pues nos va a acarrear problemas muy serios dentro del funcionamiento de la institución, a sabiendas de que estamos incursos en una ley 1116 y al adquirir compromisos que no podamos cumplir porque confiamos en que nuestra afición nos va a acompañar, nos caerían y nos causarían problemas grandes".

Efectos de jugar en Techo

"El efecto es tanto deportivo como económico. Millonarios con 28 mil abonados, ¿dónde los va a meter? No los puede. Nosotros tenemos 7 mil, tampoco nos cabe en Techo. Entonces, el aspecto económico prima también, porque no podemos irnos para otro lado, trasladarnos a Tunja, trasladarnos a Manizales, digamos que son las canchas más cercanas y posibles a usar, es complejo, muy complejo porque nos haría el daño más importante. Nosotros estamos sacrificando, es más, el solo hecho de que no nos permitan jugar el día sábado a las 6 y 20 nos va a llevar a que tengamos que jugar cualquier otro día dentro de la semana y eso implicaría que nos afectaría económicamente. No es lo mismo jugar el sábado que jugar un miércoles a las 4 o 6 de la tarde".

Uso que le da Sencia al estadio

"Creo que cuando se volvió negocio porque es que la empresa, Sencia, es una empresa que tiene que producir, tiene que producir y producir dinero, y la mejor forma de producir es pues dándole uso permanente al estadio. Es que no es solo conciertos, no son solo los partidos, también hay actividades culturales, también hay préstamo alquiler para otras actividades que eso llevan a un desgaste permanente de la cancha".

Estado de la cancha del estadio El Campín, de Bogotá Colprensa

Visita de la Conmebol

"Cuando se habla con Conmebol, ellos no miran, sino simplemente fallan, determinan, si no es usable o no permiten el juego por deterioro de la cancha, le obligan a uno a trasladarse a otro sitio donde se reúnan los requisitos para poder jugar. Allá no se puede negociar, allá lo único que se puede hablar es previo aviso, informar en qué cancha podemos disponer para poder jugar los partidos. Eso lo vivimos en pandemia, nos tocó trasladarnos, jugar partidos en Paraguay, en Ecuador, porque no se reunían los requisitos en Colombia para poder jugar y Conmebol no lo permitía".

Adelantamiento del juego entre Fortaleza y Santa Fe

"Nosotros llegamos a un acuerdo con el presidente de Fortaleza, ya le hicimos la solicitud a Dimayor y estamos esperando que la Dimayor confirme y programe el partido para el día sábado".