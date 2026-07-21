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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así fue el primer gol de Nacional en la era Lucas González; Juan Manuel Zapata marcó un golazo

Así fue el primer gol de Nacional en la era Lucas González; Juan Manuel Zapata marcó un golazo

Atlético Nacional abrió el telón del segundo semestre del año con un golazo en su juego por Copa BetPlay frente a Tigres, en el primer partido dirigido por Lucas Gonzáles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Atlético Nacional
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@nacionaloficial

En el partido de ida de la Fase 1B de la Copa BetPlay, Atlético Nacional se entrenó en este segundo semestre del año con un golazo en el estadio Cincuentenario frente a Tigres.

Todo ocurrió al minuto 38' de la primera parte, cuando Juan Manuel Zapata recibió la pelota desde fura del área y con tiempo y espacio remató con pierna izquierda, protagonizando un verdadero golazo que nada pudo hacer el arquero rival para detener el balón, que iba con mucha potencia al fondo de la red.

Vea el gol acá:

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