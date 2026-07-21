Así fue el primer gol de Nacional en la era Lucas González; Juan Manuel Zapata marcó un golazo

En el partido de ida de la Fase 1B de la Copa BetPlay, Atlético Nacional se entrenó en este segundo semestre del año con un golazo en el estadio Cincuentenario frente a Tigres.

Todo ocurrió al minuto 38' de la primera parte, cuando Juan Manuel Zapata recibió la pelota desde fura del área y con tiempo y espacio remató con pierna izquierda, protagonizando un verdadero golazo que nada pudo hacer el arquero rival para detener el balón, que iba con mucha potencia al fondo de la red.

Vea el gol acá: