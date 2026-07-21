Apareció Brayan 'Coco' Perea; llegó a su undécimo equipo y ha jugado en cuatro continentes

Brayan 'Coco' Perea fue una de las grandes promesas del fútbol colombiano tras romperla con el Deportivo Cali hace algunos años y con la 'tricolor' en el Sudamericano Sub-20, sin embargo, el jugador ha tenido una serie de destinos bastantes peculiares, al punto de ser presentado en las últimas horas en su nuevo equipo.

Nacido el 25 de febrero de 1993, fue catalogado como un talento a tener en cuenta y con un futuro prometedor en la Selección Colombia de mayores, sin embargo, todo se fue diluyendo con el pasar de los años.

Este martes se conoció que 'Coco' Perea fue presentado en su nuevo club, se trata de Cong An Ha Noi FC de la primera división de Vietnam, tras su paso por el equipo Port FC en Tailndia, en donde jugó 28 partidos y marcó 10 tantos.

“El delantero colombiano posee un físico impresionante, con una estatura de 1,90 metros, además de una sólida trayectoria, destacada por su paso por la Lazio en la Serie A italiana. La llegada de un delantero de alta calidad y con experiencia como Brayan Perea representa una incorporación importante que reforzará significativamente las opciones ofensivas del club capitalino”, comunicó el club en sus redes sociales.



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El canterano del Deportivo Cali debutó en el equipo profesional con el que fue protagonista, pero su más grande experiencia como jugador ocurrió en el 2013, al ser transferido a Lazio de Italia, en 2014 fue prestado a Perugia Calcio de este mismo país y un año después volvió a Lazio. Por consiguiente, fue prestado ahora al ESTAC Troyes de la liga francesa, para luego arribar a la tercera división de España con CD Lugo y en 2017 retornó a 'biancocelesti', donde duró hasta el 2019 sin ver ni un solo minuto. Santa Fe lo rescató en ese año, y pese a volver a competir, no logró marcar diferencia en los 'cardenales' en ese año.

Volviendo a su trayectoria internacional incluye un paso por CA Temperley, de la segunda división de Argentina, en 2020; posteriormente jugó con el Botev Vratsa de Bulgaria en 2024 y, más recientemente, vistió la camiseta del Port FC, de Tailandia en la temporada 2025/26, antes de fichar por su nuevo club en Vietnam.

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Perea compartió junto a 'Juanfer' Quintero

'Brayan en su paso por las inferiores de la Selección Colombia, compartió con futbolistas del nivel de Juan Fernando Quintero y Jhon Córdoba, en donde tuvo sus mejores momentos como futbolista profesional, y mostró al mundo el gran potencial que tenía para luego tener una aventura en el fútbol internacional y ser uno de los jugadores colombianos con más equipos en su carrera futbolística.