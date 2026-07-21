La era Lucas González en Nacional, comenzó con un triunfo 2-0 sobre Tigres, en Copa BetPlay 2026

Atlético Nacional comenzó con pie derecho su era al mando del técnico bogotano Lucas González, derrotando 2-0 a Tigres en la Fase 1B de la Copa BetPlay 2026, en lo que es el inicio del fútbol colombiano, también, en este segundo semestre.

Los goles del equipo antioqueño fueron de Juan Manuel Zapata y Yeicar Perlaza, quienes con grandes definiciones le dieron la victoria al elenco 'verdolaga' en la ida de esta ronda, por lo que ahora todo se definirá en la capital del país.

Eso sí, solo hasta el minuto 39 se abrió el marcador en el estadio Cincuentenario, con un remate espectacular, de media distancia, del mediocampista Juan Manuel Zapata, que sorprendió al arquero de Tigres y entró por el segundo palo.

Pero antes de terminar el primer tiempo, Atlético Nacional decidió irse con tranquilidad al descanso, y se juntaron Edwin Cardona, con un excelente centro, para encontrar a Yeicar Perlaza, quien con un cabezazo impecable puso el 2-0 en el marcador.



Ahora, y con la ventaja a su favor, el equipo 'verdolaga' tendrá que definir esta llave de la fase 1B de la Copa BetPlay 2026 el próximo martes 28 de julio, en Bogotá, para seguir en carrera y luchar por este título en el fútbol colombiano.

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Sin embargo, Lucas González y sus dirigidos deberán poner la mirada primero en el duelo frente a Boyacá Chicó, el sábado 25 de julio, a las 4:00 p.m. en el estadio La Independencia de Tunja, por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II.

Ficha técnica Nacional 2-0 Tigres, partido Copa BetPlay 2026:

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Alineaciones:

Nacional: Luis Marquinez; Yeicar Perlaza, Neider Parra, Cesar Haydar, Samuel Velásquez; Andrés Marín, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Edwin Cardona y Kevin Parra.

DT: Lucas González

Tigres: Victor Brid; Jhon Martínez, Alejandro Lopera, Omar Preciado, Jesus Cano; Kevin Mosquera, Yimmer Salas, Miguel Álvarez, Manuel Cañón; Carlos Cuadros y Wakner Mena.

DT: Rafael Rodríguez