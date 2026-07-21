El frio mensaje de despedida de Minnesota United a James Rodríguez, tras su corto paso por el club

Este martes, el club estadounidense confirmó a través de sus redes sociales la salida de James Rodríguez, poniendo fin a la etapa del volante colombiano en Minnesota United, al que había llegado a comienzos de 2026.

El capitán de la Selección Colombia, quien ha permanecido en silencio en sus redes sociales desde la eliminación de la 'tricolor' en el Mundial de 2026, quedó oficialmente como agente libre tras finalizar su vínculo con el equipo de la MLS, luego de un breve paso por la institución.

Con una fotografía de James Rodríguez, el equipo lo despidió de una manera muy singular en una sola frase: "Gracias por todo, James", a lo cual abrió polémica entre los internautas, no solo por su fugaz paso en el fútbol de este país, sino la eventual salida en medio de rumores del mercado de fichajes.

Gracias por todos, James pic.twitter.com/e0Wj3Qx7st — Minnesota United FC (@MNUFC) July 21, 2026

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Así fue el paso de James Rodríguez en Minnesota United

De esta manera el '10' disputó apenas seis partidos en la MLS donde asistió en dos oportunidades y disputó también dos juegos en la Open Club y en sola una ocasión inició como titular, debido a que no se encontraba a punto como sis demás compañeros, según el técnico Cameron Knowles.

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En marzo del 2026 cuando la Selección Colombia disputó la fecha FIFA enfrentando a Croacia y Francia, se conoció que el volante jugó frente a los 'bleus' con una virosis abdominal y deshidratación extrema, en la que se vio visiblemente afectado presentado síntomas como náuseas y vómitos antes y durante el encuentro, pero aún así disputó 456 minutos de juego de este partido.

Tras su regreso a Estados Unidos, el colombiano requirió atención medica y fue hospitalizado, lo que le pidió ausentarse por algunos días del equipo, hasta estar plenamente recuperado.

Semanas antes de unirse a la concentración de la Selección previo al Mundial 2026, se conoció que el futbolista fue liberado del equipo, para ser uno en los primeros en llegar al lugar de concentración, pero dejaba a la deriva en ese momenot su continuidad en Minnesota United.

Ahora, Rodríguez Rubio podrá negociar con cualquier equipo, en los que la prensa mexicana lo asimila con América, el cual es una liga que el cucuteño ya conoce perfectamente tras su paso por el Club León, y no vería mal un regreso este país, El 'pero' de los directivos de las 'águilas' es el alto porcentaje que pide por su salario, según prensa de este país.