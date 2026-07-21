Quién es Stiven Barreiro el nuevo jugador de Millonarios; en qué equipos ha jugado

Millonarios sumará en las próximas horas un refuerzo más a sus filas, con la llegada ya a Bogotá del defensor central Stiven Barreiro, quien a falta de confirmación por parte del club, será la séptima contratación de los azules, un jugador que genera expectativa por la amplia experiencia que tiene a nivel de clubes.

Por eso, en Gol Caracol le contamos un poco sobre la larga trayectoria del zaguero oriundo de Cali, quien a sus 32 años regresa al fútbol colombiano, donde ya supo vestir las camisetas del Deportes Quindío e Independiente Santa Fe.

Barreiro viene de ser figura en el Club León, donde era capitán y consiguió los únicos tres títulos que tiene en su palmarés a nivel de clubes. Uno de la Liga mexicana 2020 y dos internacionales, que son la Leagues Cup 2021 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2023.

"Yo desde mi primer partido, desde el momento que me puse esta camiseta, sabía que se venían cosas muy buenas, que tenía que aprovechar al máximo cada oportunidad, cada partido. Ahorita un poquito de tristeza porque es un club que quiero muchísimo, con el que gané muchísimas cosas", fue la despedida de Stiven del elenco de Guanajuato, con el que estuvo hasta mitad de año.



Ahora, Millonarios suma a sus filas a un defensor rápido, con buena visión y que podrá darle más opciones al técnico argentino Fabián Bustos, quien tiene en esa posición a Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias y el joven Alex Moreno Paz. Hace algunas horas se confirmó la salida del uruguayo Edgar Elizalde.

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Así ha sido la carrera de Stiven Barreiro

Es un defensor con una amplia experiencia y una trayectoria marcada por la regularidad. A lo largo de su carrera profesional ha disputado 470 partidos oficiales, en los que anotó 20 goles.

Stiven Barreiro, defensor del León. Foto: Getty

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Formado en Deportes Quindío, dio sus primeros pasos en el fútbol profesional antes de pasar por Independiente Santa Fe y consolidar gran parte de su carrera en el fútbol mexicano. Con Atlas, Pachuca y especialmente Club León, Barreiro se convirtió en uno de los defensores más confiables de la Liga MX, acumulando 228 partidos y seis goles con el conjunto esmeralda, donde vivió su etapa más estable y competitiva.

Sus estadísticas reflejan una notable continuidad: suma 402 partidos de liga, además de 40 encuentros en copas nacionales, 15 compromisos internacionales y 13 apariciones en otros torneos, demostrando su capacidad para competir en distintos escenarios.

A nivel de Selección Colombia, Stiven Barreiro hizo parte de procesos juveniles, jugando el Sudamericano Sub-17 de 2011, el Sudamericano Sub-20 de 2013, el Torneo Esperanzas de Toulon de 2013 y el Mundial Sub-20 de 2013.