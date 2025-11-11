Jaguares de Córdoba es de primera; los ‘felinos’ son los nuevos inquilinos de la Liga BetPlay

Publicidad
Pasó un año para que Jaguares de Córdoba confirmara su retorno a la primera división del fútbol colombiano. Los ‘felinos’, actuales campeones del Torneo BetPlay, sellaron de manera anticipada su ascenso a la máxima categoría del balompié nacional, a tres fechas del final de los cuadrangulares semifinales.
Este martes, por la tercera jornada del grupo A de los cuadrangulares del Torneo BetPlay, Jaguares visitó al Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander.
El encuentro terminó igualado 2-2, con anotaciones de Luis Hinestroza (autogol) y Yan Mosquera para los cordobeses, mientras que por los ‘motilones’ marcaron Mauricio Duarte y Jonathan Agudelo. El empate fue suficiente para que el conjunto de Álvaro Hernández asegurara su regreso a la élite del fútbol colombiano.
Además de haberse coronado campeón del primer semestre, Jaguares de Córdoba es el líder absoluto de la tabla de reclasificación con 93 puntos, seguido por Patriotas con 80 unidades y Cúcuta Deportivo con 77. La amplia diferencia hace que los cordobeses sean inalcanzables, lo que les otorga automáticamente el boleto para disputar en 2026 la Liga BetPlay.
De esta forma, Jaguares regresa a la categoría A con una campaña sólida, respaldada por un proyecto deportivo que priorizó la regularidad y la fortaleza colectiva. El conjunto cordobés, que había descendido en 2024, recupera su lugar entre los grandes del país y vuelve a poner a Montería en el mapa del fútbol profesional colombiano.
¡Ascendimos, familia celeste! 🐆💙— Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) November 11, 2025
Gracias a quienes creyeron en este proceso, a los que no dejaron de alentar ni un solo día. Oficialmente estamos de regreso en la primera división del fútbol colombiano.
¡A celebrar, que esto es de todos! ¡Vamos Jaguares! 🔥⚽🎉 pic.twitter.com/nohuKgT2hC
Estos son los posibles escenarios que restan en el Torneo BetPlay ll-2025
|Posición
|Equipo
|PJ
|Puntos
|1
|Jaguares
|43
|93
|2
|Patriotas
|42
|80
|3
|Cúcuta
|41
|77
|4
|Cundinamarca
|40
|69
|5
|Inter Palmira
|40
|68
|6
|Huila
|40
|64
|7
|Cartagena
|40
|62
|8
|Tigres
|38
|42
|9
|Quindío
|32
|37
|10
|Real Santander
|32
|35
|11
|Orsomarso
|32
|33
|12
|Boca
|34
|32
|13
|Bogotá
|32
|29
|14
|Leones
|32
|28
|15
|Atlético
|32
|27
|16
|Barranquilla
|32
|22