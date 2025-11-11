Jaguares de Córdoba es de primera; los ‘felinos’ son los nuevos inquilinos de la Liga BetPlay

Pasó un año para que Jaguares de Córdoba confirmara su retorno a la primera división del fútbol colombiano. Los ‘felinos’, actuales campeones del Torneo BetPlay, sellaron de manera anticipada su ascenso a la máxima categoría del balompié nacional, a tres fechas del final de los cuadrangulares semifinales.

Este martes, por la tercera jornada del grupo A de los cuadrangulares del Torneo BetPlay, Jaguares visitó al Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander.

El encuentro terminó igualado 2-2, con anotaciones de Luis Hinestroza (autogol) y Yan Mosquera para los cordobeses, mientras que por los ‘motilones’ marcaron Mauricio Duarte y Jonathan Agudelo. El empate fue suficiente para que el conjunto de Álvaro Hernández asegurara su regreso a la élite del fútbol colombiano.



¿Por qué Jaguares ascendió a la A?

Además de haberse coronado campeón del primer semestre, Jaguares de Córdoba es el líder absoluto de la tabla de reclasificación con 93 puntos, seguido por Patriotas con 80 unidades y Cúcuta Deportivo con 77. La amplia diferencia hace que los cordobeses sean inalcanzables, lo que les otorga automáticamente el boleto para disputar en 2026 la Liga BetPlay.

De esta forma, Jaguares regresa a la categoría A con una campaña sólida, respaldada por un proyecto deportivo que priorizó la regularidad y la fortaleza colectiva. El conjunto cordobés, que había descendido en 2024, recupera su lugar entre los grandes del país y vuelve a poner a Montería en el mapa del fútbol profesional colombiano.

¡Ascendimos, familia celeste! 🐆💙



Gracias a quienes creyeron en este proceso, a los que no dejaron de alentar ni un solo día. Oficialmente estamos de regreso en la primera división del fútbol colombiano.



¡A celebrar, que esto es de todos! ¡Vamos Jaguares! 🔥⚽🎉 pic.twitter.com/nohuKgT2hC — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) November 11, 2025

Publicidad

Estos son los posibles escenarios que restan en el Torneo BetPlay ll-2025



Si Jaguares vuelve a coronarse campeón en el segundo semestre, el segundo ascenso a la Liga BetPlay se definirá entre los dos equipos que le siguen en la tabla de reclasificación, actualmente Patriotas y Cúcuta Deportivo.



Si el campeón del segundo semestre es Patriotas, que hoy ocupa el segundo lugar en la reclasificación, ascenderá de manera directa y no se disputará final anual.



Si el campeón es un equipo diferente, deberá enfrentarse al segundo de la reclasificación para definir quién obtiene el segundo cupo a la primera división.

Tabla de reclasificación Torneo BetPlay