Independiente Medellín, en alerta por “amenazas a dirigentes y jugadores”; Dimayor se pronunció

Un grave hecho de violencia fue destapado por Independiente Medellín a pocos días del inicio del calendario 2026, pues el club emitió un comunicado en el que dio a conocer amedrentamientos hacia su institución.

De acuerdo con la información, se trata de una serie de “amenazas recibidas en los últimos días” contra José Raúl Giraldo, máximo accionista; Federico Spada, gerente deportivo; directivos y jugadores.

Por otra parte, el DIM agregó que llevó el caso a las autoridades: “Los números telefónicos y nombres de las personas involucradas ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”.

Y agregó que hará lo posible para que lo ocurrido no quede impune: “El club seguirá colaborando activamente hasta que se impongan las sanciones que la ley contempla”.



Dimayor se pronuncia por amenazas contra Independiente Medellín

El ente rector del fútbol profesional colombiano se manifestó mediante otro escrito en el que amplió el rango de víctimas si se tiene en cuenta que sumó a árbitros y entrenadores.



“Rechazamos categóricamente las amenazas dirigidas a dirigentes, técnicos, jugadores y árbitros, así como cualquier forma de violencia, intimidación o presión que atente contra las personas y las instituciones”, apuntó la entidad.

Esta lamentable situación empaña el inicio de los campeonatos locales, en los que el Medellín se estrenará el sábado 17 de enero en condición de visitante frente al Deportivo Pasto en cumplimiento de la primera fecha de la Liga Betplay.

Además, el ‘Poderoso’ tendrá competencia internacional este semestre en la segunda fase previa de la Copa Libertadores, en la que debutará ante Liverpool de Uruguay en duelos de ida y vuelta los martes 17 y 24 de febrero, respectivamente.