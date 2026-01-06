América de Cali ya tendría nuevo arquero extranjero; desde Brasil lo dan como un hecho

Según la prensa brasileña, el arquero Jean Paulo Fernandes tendría todo hecho para ponerse la camiseta del América de Cali para las competencias que afrontará este año. El guardameta llegaría como reemplazo del venezolano Joel Graterol y el uruguayo Santiago Silva, quienes abandonaron el equipo al término del año.

Fernandes llegaría, a priori, para ser la segunda opción en el arco del 'escarlata', detrás de Jorge Soto, quien se ha consolidado como el titular del equipo. El diario Globo Esporte informó la llegada del jugador brasileño. "El portero Jean se unirá al América de Cali en Colombia. El jugador de 30 años había estado sin equipo desde que dejó Cerro Porteño en Paraguay en mayo pasado. El último partido oficial de Jean fue en noviembre de 2024, cuando aún jugaba para el Cerro. El portero jugó cuatro temporadas en el fútbol paraguayo y dejó el club tras perder su puesto con la llegada de Gatito Fernández".

Desde el inicio de su carrera profesional en 2018, se ha puesto las camisetas de Bahia, Sao Paulo, Atletico Goianiense, y Cerro Porteño. En total ha disputado 304 partidos, en los que tuvo 119 porterías imbatidas, además de recibir dos tarjetas rojas. Jean no solo tiene dotes entre los tres palos sino que tambien sabe jugar con los pies, como lo demostró en su etapa en Goianiense, con el cual anotó seis goles, cuatro de ellos de penalti, uno de tiro libre y otro de jugada con balón en movimiento, dejando ver que en acciones a pelota parada puede ser una buena ficha para la 'mechita'.

Jean Fernandes sería nuevo guardameta del América de Cali Foto: AFP

Su mejor temporada fue en 2022 con la camiseta del 'ciclón', donde a lo largo del año logró 25 porterias a cero, consolidándose como uno de los mejores en su posición en el fútbol paraguayo. Sin embargo, el brasileño arribaría al América tras un largo periodo de inactividad, ya que jugó su último partido el 21 de noviembre de 2024 con Cerro frente a Sportivo Trinidense por la jornada 21 del Torneo Clausura de ese país. Desde esa fecha, Fernandes no ha vuelto a ser convocado a un encuentro oficial y en mayo de 2025 terminó su contrato con el equipo de 'Barrio Obrero', teniendo un periodo de seis meses sin pertenecer a ningún club.



De darse la confirmación de la llegada del futbolista de 30 años, 'los diablos rojos' sumarían su tercer fichaje en 2026, tras haber anunciado en días pasados al venezolano Darwin Machís, y el regreso de Carlos Sierra, sumados a la adquisición en propiedad de Jan Lucumí, quien jugó el año pasado con la escuadra vallecaucana cedido por parte de Boca Juniors de Cali.