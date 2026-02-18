Nacional y un anuncio de última hora; una alianza que sigue, se estampó la firma

Mientras que el equipo que dirige Diego Arias se alista para la octava fecha de la Liga Betplay I 2026, en la que recibirá a Alianza en el estadio Atanasio Girardot, este sábado 21 de febrero (6:20 p.m.); desde el plano administrativo en el tradicional equipo antioqueño se confirmó una noticia por parte de la directiva, en cabeza del presidente Sebastián Arango Botero.

Y es que en las últimas horas se confirmó la "renovación del acuerdo" que se tiene con la multinacional de ropa deportiva Nike y cuyo inicio data desde la temporada 2013, cuando se forjó un 'matrimonio' que ha traído consigo éxitos y logros de parte y parte.

"Esta renovación marca el inicio de una nueva etapa enfocada en seguir elevando los estándares de rendimiento, innovación y desarrollo del club", se leyó en una nota oficial emitida este miércoles, en la que también se resaltó la intención de seguir construyendo y fortaleciendo la identidad de los 'verdolagas'.

"A lo largo de estos años hemos construido una relación basada en la confianza, el respeto y la ambición compartida de competir al más alto nivel, dentro y fuera de la cancha. Se proyecta todo lo que aún podemos seguir construyendo: innovación, cercanía con nuestros hinchas y el fortalecimiento de una marca que representa a millones de personas", destacó el directivo del tradicional cuadro antioqueño.



Por su parte Juan Carlos Galindo, gerente general de Nike Colombia, complementó la idea y aseguró que "Nacional es una institución que representa grandeza, tradición y una mentalidad competitiva admirable. La renovación nos permite acompañar al club con innovación, tecnología y diseño de clase mundial, y continuar desarrollando iniciativas que fortalezcan su conexión con los hinchas".

Publicidad

De esa forma aparte de los refuerzos, de la conformación de una nómina de respeto con jugadores de experiencia en el fútbol colombiano y también a nivel internacional, el equipo verde seguirá trabajando de la mano con la marca en pro de tener a la vanguardia en el tema de los uniformes y demás indumentaria para este 2026 y seguramente por muchas temporadas más.

Juan Carlos Galindo, gerente de Nike Colombia, y Sebastián Arango, presidente de Nacional. Foto: Nacional.