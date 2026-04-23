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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 2-0 Tolima

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 2-0 Tolima

Millonarios logró tres puntos valiosos ante su gente en el estadio El Campín para seguir soñando en la Liga BetPlay I-2026. ¡Conozca cómo quedó la tabla!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Millonarios venció a Tolima en el estadio El Campín, por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026.
Millonarios venció a Tolima en el estadio El Campín, por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

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