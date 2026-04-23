Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 2-0 Tolima

Millonarios tenía este jueves la obligación de ganarle al Deportes Tolima para seguir con opciones de clasificarse a los 'play-offs' de la Liga BetPlay I-2026, y los dirigidos por Fabián Bustos, cumplieron con la tarea. El estadio Nemesio Camacho El Campín fue testigo del triunfo 2-0 del 'embajador' frente a un 'pijao', que puso en cancha a un equipo mixto.

El cambio de la estructura fue fundamental para que el azul se quedara con los tres puntos ante un cuadro ibaguereño que mostró poco en ataque, en el partido de la jornada 18 del presente campeonato. Aunque hay que precisar que los de Lucas González ya están instalados en la fase final.

Acción de juego entre Millonarios y Tolima por la fecha 18 de la Liga BetPlay I-2026. Foto: Colprensa

De entrada, Millonarios generó una oportunidad clara por intermedio de Leonardo Castro, quien frente al arco y solo, definió muy mal. Para su fortuna, el juez de línea levantó el banderín. Luego fue Del Castillo el que probó los guantes de Luis Marquínez, pero el golero del Tolima respondió con una excelente atajada.



Posteriormente, 'Leo' Castro infló las redes, pero el tanto no sumó en el tablero porque estaba adelantado. Por su parte, en Tolima, Elan Ricardo se perdió una gran ocasión.

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El reloj corrió y mostró dominio del azul en el campo de juego, y después eso lo validó en el marcador gracias al gol de David Macalister Silva, a pase de Sebastián del Castillo. El 1-0 se subió al tablero, al minuto 43. El telón de la primera parte se cerró con ventaja para los dueños de casa.

En la segunda parte llegó el otro gol para Millonarios y fue obra de Leonardo Castro desde el punto blanco del penalti. Fue una ejecución precisa al ángulo superior derecho, imposible para Marquínez.

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Los de Bustos tuvieron más chances de extender el tablero, pero Marquínez lo impidió.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Millonarios 2-0 Tolima