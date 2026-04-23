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Gol Caracol  / Julio Coria; "disculpas a la Selección Colombia Sub-17, ellos nos ganaron muy bien"

Julio Coria; "disculpas a la Selección Colombia Sub-17, ellos nos ganaron muy bien"

Julio Coria fue el joven de la Selección Argentina que tuvo polémicas declaraciones luego del triunfo de los colombianos, en el Sudamericano de Paraguay. Ahora, se retractó y le bajó al tono.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Julio Coria, jugador de la Selección Argentina Sub-17.
Julio Coria, jugador de la Selección Argentina Sub-17.
Foto captura de pantalla de video

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