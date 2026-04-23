Julio Coria; "disculpas a la Selección Colombia Sub-17, ellos nos ganaron muy bien"

La Selección Colombia Sub-17 se coronó el pasado domingo del Sudamericano de la categoría, al vencer por marcador de 4-0 a Argentina en la cancha de la Conmebol, en Paraguay. Pero luego de concluida la final en tierras guaraníes llamaron la atención unas declaraciones por parte de Julio Coria, futbolista de la 'albiceleste'.

Y es que el juvenil expresó unas palabras que no pasaron desapercibidas, al momento de dar sus impresiones del partido a plena vista pública. Puntualmente, Coria dijo: "No me esperaba el resultado. Yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto, como siempre".

Lo cierto es que estas declaraciones dieron de qué hablar después, causando indignación no sólo en Colombia, sino a nivel de Sudamérica. En Argentina hubo voces en contra y a favor, pero por las repercusiones causadas, el propio Julio tuvo que salir a disculparse.

Coria asumió su error, y a través de un video divulgado por la Selección Argentina en la cuenta en X, expresó disculpas a la Selección Colombia Sub-17, a entrenadores y al pueblo colombiano en general.



"Soy Julio Coria, jugador de la Selección Argentina Sub-17, quería pedir disculpas a los jugadores de Colombia, a los entrenadores, a la Selección Colombia, al pueblo de Colombia, a la Conmebol, a la hinchada que estuvo ahí. No fue mi intención poder decir esa palabra, pero estuve muy enojado por temas del fútbol, ellos nos ganaron muy bien, un buen equipo, solamente eso, pedirles disculpas de corazón", se le escuchó decir al jugador de la 'albiceleste' en el corto videoclip que ya acumula miles de reproducciones.

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#ConmebolSub17 El jugador Julio Coria expresa sus disculpas públicas tras lo ocurrido en la final del certamen. pic.twitter.com/nRWG94AXBP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) April 24, 2026

¿Qué había dicho Diego Placente, DT de Argentina Sub-17, tras las declaraciones de Julio Coria?

"A los 17 años, los jugadores empiezan a vivir muchas cosas y empiezan a convivir con la presión, y para nosotros es un desafío enorme poder acompañarlos. Coria dijo lo que dijo y está mal, por eso va a pedir disculpas. Quizá en un momento en caliente y tras perder una final uno dice cosas de las cuales se arrepiente, él tendrá que ir corrigiendo eso para el día de mañana", afirmó en 'DSports Radio'.