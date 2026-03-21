Dayro Moreno y su tremendo golazo, de tiro libre, frente a Millonarios; vea la anotación

Este sábado 21 de marzo, Once Caldas enfrentó a Millonarios por la jornada trece del fútbol colombiano, en el estadio Palogrande de Manizales.

Y es que, frente a la supremacía futbolística de los 'embajadores'; apareció el gol de un Dayro Moreno, ilusionado con la igualdad en casa y ante su gente.

Al final fue 4-1 a favor de los azules.



Vea el golazo de Dayro Moreno contra Millonarios: