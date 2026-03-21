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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dayro Moreno y su tremendo golazo, de tiro libre, frente a Millonarios; vea la anotación

Dayro Moreno y su tremendo golazo, de tiro libre, frente a Millonarios; vea la anotación

El delantero de Once Caldas anotó una auténtica joya, en pelota parada, para hacer levantar a toda la hinchada del 'blanco blanco' presente en el estadio Palogrande. Vea el golazo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Dayro Moreno, delantero del Once Caldas.
Dayro Moreno, delantero del Once Caldas.
X de @oncecaldas

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