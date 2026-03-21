Dayro Moreno y su tremendo golazo, de tiro libre, frente a Millonarios; vea la anotación

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Este sábado 21 de marzo, Once Caldas enfrentó a Millonarios por la jornada trece del fútbol colombiano, en el estadio Palogrande de Manizales.
Y es que, frente a la supremacía futbolística de los 'embajadores'; apareció el gol de un Dayro Moreno, ilusionado con la igualdad en casa y ante su gente.
Al final fue 4-1 a favor de los azules.
¡QUÉ SEÑOR GOLAZO DE DAYRO MORENO DE TIRO LIBRE! El máximo goleador colombiano anota el descuento para Once Caldas. ⚪⚽🔥🤩— Win Sports (@WinSportsTV) March 22, 2026
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