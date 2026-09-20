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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-4 Junior

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-4 Junior

Junior no tuvo problemas este domingo para vencer a Fortaleza en el estadio de Techo y quedarse con los tres puntos, en partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026. ¡Así quedó la tabla de posiciones!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2026
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Junior de Barranquilla goleó a Fortaleza por la Liga BetPlay II-2026.
Junior de Barranquilla goleó a Fortaleza por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Junior de Barranquilla se dio un verdadero festín este domingo contra Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo. El 'tiburón', aunque estaba de visitante, pareció el local por la gran fanaticada que los acompañó en las tribunas del escenario capitalino.

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Los dirigidos por Sebastián Viera mostraron buen fútbol y goles en el campo de juego, mientras que los hinchas del 'rojiblanco' vibraron con cada una de las jugadas y anotaciones de su club en las gradas del recinto deportivo. Finalmente, el marcador quedó 1-4 para los actuales bicampeones del fútbol colombiano.

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Este compromiso entre 'amix' y 'tiburones', que fue válido por la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2026, se jugó bajo un bonito sol bogotano. Además, precisar que Fortaleza jugó con diez antes de los veinte minutos del duelo, tras la roja a Jhon Solís.

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Precisamente, el cuadro 'currambero' aprovechó esa expulsión tempranera en el rival para inclinar la cancha a su favor y generar constantes jugadas de peligro. Déiber Caicedo y Teófilo Gutiérrez fueron de los jugadores desequilibrantes en los visitantes.

Junior de Barranquilla le ganó a Fortaleza en la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Junior de Barranquilla le ganó a Fortaleza en la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Las anotaciones del Junior fueron obra de Jermein Zidane Peña, al minuto 19, de Teófilo Gutiérrez, de penalti, a los 26', de Déiber Caicedo y Francisco Fydriszewski, quien marcó desde el punto blanco del penalti. Mientras que para Fortaleza descontó Yesid Díaz.

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El resultado le permitió al 'tiburón' llegar a los seis puntos, en ocho compromisos disputados; aunque, no salen del fondo.

Por su parte, Fortaleza se quedó en ocho enteros en diez partidos jugados, ubicándose en la casilla número catorce.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-4 Junior:

PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPts
1América96212051520
2Millonarios11542158718
3Atlético Nacional76011761118
4Santa Fe94411610618
5Medellín85121510518
6Tolima95131210218
7Deportivo Cali9432148615
8Bucaramanga8350128414
9Once Caldas103341312112
10Águilas Doradas82511212011
11Llaneros93241112-111
12Internacional Palmira102531315-211
13Cúcuta10235918-99
14Fortaleza101541116-58
15Pasto10226915-68
16Alianza10226920-118
17Boyacá Chicó9225718-118
18Jaguares8143914-57
19Deportivo Pereira8143611-57
20Junior81341214-26

Resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026:

  • Águilas Doradas 2 - 2 Deportivo Pereira
  • Millonarios 3 - 0 Boyacá Chicó
  • Alianza FC 1 - 4 Independiente Santa Fe
  • Deportivo Cali 3-0 Cúcuta Deportivo
  • Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas
  • Fortaleza 1-4 Junior de Barranquilla
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