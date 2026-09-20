Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-4 Junior

Junior de Barranquilla se dio un verdadero festín este domingo contra Fortaleza, en el estadio Metropolitano de Techo. El 'tiburón', aunque estaba de visitante, pareció el local por la gran fanaticada que los acompañó en las tribunas del escenario capitalino.

Los dirigidos por Sebastián Viera mostraron buen fútbol y goles en el campo de juego, mientras que los hinchas del 'rojiblanco' vibraron con cada una de las jugadas y anotaciones de su club en las gradas del recinto deportivo. Finalmente, el marcador quedó 1-4 para los actuales bicampeones del fútbol colombiano.

Este compromiso entre 'amix' y 'tiburones', que fue válido por la undécima jornada de la Liga BetPlay II-2026, se jugó bajo un bonito sol bogotano. Además, precisar que Fortaleza jugó con diez antes de los veinte minutos del duelo, tras la roja a Jhon Solís.

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Precisamente, el cuadro 'currambero' aprovechó esa expulsión tempranera en el rival para inclinar la cancha a su favor y generar constantes jugadas de peligro. Déiber Caicedo y Teófilo Gutiérrez fueron de los jugadores desequilibrantes en los visitantes.



Junior de Barranquilla le ganó a Fortaleza en la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

Las anotaciones del Junior fueron obra de Jermein Zidane Peña, al minuto 19, de Teófilo Gutiérrez, de penalti, a los 26', de Déiber Caicedo y Francisco Fydriszewski, quien marcó desde el punto blanco del penalti. Mientras que para Fortaleza descontó Yesid Díaz.

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El resultado le permitió al 'tiburón' llegar a los seis puntos, en ocho compromisos disputados; aunque, no salen del fondo.

¡JUNIOR RESPIRA!



Los 'tiburones' golearon a Fortaleza en Bogotá y consiguieron su primer triunfo en la Liga BetPlay II-2026.



¿Le alcanzará a los 'rojiblancos' para clasificar? Los leemos... pic.twitter.com/JiFdQCzvbJ — Gol Caracol (@GolCaracol) September 20, 2026

Por su parte, Fortaleza se quedó en ocho enteros en diez partidos jugados, ubicándose en la casilla número catorce.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 1-4 Junior:

Posiciones Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 América 9 6 2 1 20 5 15 20 2 Millonarios 11 5 4 2 15 8 7 18 3 Atlético Nacional 7 6 0 1 17 6 11 18 4 Santa Fe 9 4 4 1 16 10 6 18 5 Medellín 8 5 1 2 15 10 5 18 6 Tolima 9 5 1 3 12 10 2 18 7 Deportivo Cali 9 4 3 2 14 8 6 15 8 Bucaramanga 8 3 5 0 12 8 4 14 9 Once Caldas 10 3 3 4 13 12 1 12 10 Águilas Doradas 8 2 5 1 12 12 0 11 11 Llaneros 9 3 2 4 11 12 -1 11 12 Internacional Palmira 10 2 5 3 13 15 -2 11 13 Cúcuta 10 2 3 5 9 18 -9 9 14 Fortaleza 10 1 5 4 11 16 -5 8 15 Pasto 10 2 2 6 9 15 -6 8 16 Alianza 10 2 2 6 9 20 -11 8 17 Boyacá Chicó 9 2 2 5 7 18 -11 8 18 Jaguares 8 1 4 3 9 14 -5 7 19 Deportivo Pereira 8 1 4 3 6 11 -5 7 20 Junior 8 1 3 4 12 14 -2 6

Resultados de la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2026: