Valerin Loboa y la profecía de su madre antes del gol histórico: "Me decían que iba a anotar"

El esfuerzo y la dedicación en el campo de juego le rindieron frutos a Valerin Loboa. La caleña se vistió de heroína, al darle el paso a las semifinales en el Mundial Femenino Sub-20 a la Selección Colombia.

La talentosa del Portland Thorns de la National Women's Soccer League, de Estados Unidos, marcó la anotación con que la ‘tricolor’ selló su paso entre las mejoras cuatro del certamen juvenil que se disputa en tierras polacas. Loboa confió siempre en sus cualidades, y no se rindió hasta ver infladas las redes de Nigeria. ​

La número ‘9’ de Colombia celebró a rabiar su anotación en el césped de juego del estadio Miejski de Łódź, y no es para menos, porque lo trabajando, lo venía soñando.

Valerin Loboa, autora del gol de la Selección Colombia contra Nigeria en el Mundial femenino Sub-20 Getty Images

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“Demasiado emocionada porque no sólo mi madre, sino que todo el grupo me decían que iba a anotar, que iba a meterlo en el partido más importante. Anhelaba mucho este gol y llegó. Esto es de Dios", expresó la exjugadora del Deportivo Cali en declaraciones con Gol Caracol, tras el juego frente a las nigerianas.



La polivante futbolista, de 1.75 metros, irónicamente no recuerda mucho de cómo se tejió esa jugada de gol que le dio el paso a la Selección Colombia Femenina Sub-20 a las semifinales de la cita orbital de la categoría, en su mente sólo está el momento en que el balón pasó la línea e infló la red.

"Solo recuerdo que definí, me pegó en el abdomen y tenía que tirarme de alguna forma para llegar, hasta me pegué en el pie con el palo, pero ese dolor se va", terminó por añadir Valerin Loboa.

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Ahora, Valerin Loboa y el resto del plantel de la 'amarilla' femenina Sub-20 descansaran y luego se enfocarán en su siguiente reto en el Mundial Femenino Sub-20, en pro de llegar a disputar la final. Corea del Norte será el rival a vencer para el seleccionado que dirige Carlos Paniagua.

La Selección Colombia enfrentará a Corea del Norte en semifinales del Mundial femenino Sub-20 Federación Colombiana de Fútbol

Por supuesto, que este duelo de semifinales entre colombianas y norcoreanas lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos