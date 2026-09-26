Néstor Lorenzo, tras Colombia 1-1 México: “cometimos muchos errores, pero son corregibles”

La Selección Colombia empató 1-1 con México en un partido de preparación disputado en Baltimore, Estados Unidos. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se adelantó con gol de Luis Javier Suárez mientras que los 'manitos' igualaron por medio del joven Gilberto Mora.

Luego del compromiso, Lorenzo analizó el rendimiento de sus dirigidos y reconoció que México fue superior durante el primer tiempo, especialmente por las dificultades que tuvo Colombia para ejercer presión. “En el primer tiempo, México nos superó, llegábamos tarde a las presiones. Ya en el segundo tiempo, emparejamos. Ahora, conforme con la entrega. Los jugadores dieron lo mejor, más que fue un partido intenso. Cometimos muchos errores, pero son corregibles. El debut de los chicos que entraron estuvo bien y hay futuro”, explicó el entrenador argentino.

El técnico también se refirió al rendimiento de los jugadores que tuvieron minutos y evitó hacer comparaciones individuales entre quienes ingresaron durante el compromiso. Para Lorenzo, el principal reto estaba en modificar la dinámica del partido en la segunda mitad sin realizar una renovación completa del equipo.

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“No quiero dar nombre por nombre, o si alguno lo hizo mejor o peor. Entraron bien. El desafío fue emparejar las cosas en la parte complementaria, más con el mismo equipo del primer tiempo. Nuestra salida fue muy lenta y permitimos la presión de los rivales”, señaló el seleccionador colombiano.



México estrelló tres remates en el palo contra la Selección Colombia en partido preparatorio Getty Images

Una de las situaciones que dejó el partido fue la sensación de que Colombia perdió protagonismo durante algunos pasajes. Sin embargo, Lorenzo rechazó que su equipo haya desaparecido del encuentro y prefirió explicar lo ocurrido desde la superioridad que mostró el rival en determinados momentos. “No, fuimos superados a veces, pero nunca desaparecimos. Eso es como un término de magia y no de fútbol”, afirmó.

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Lorenzo destacó a Jhon Arias y Álvaro Montero

El entrenador también tuvo palabras para Jhon Arias, quien continúa siendo uno de los futbolistas importantes dentro de la estructura de la Selección Colombia. Lorenzo resaltó su capacidad para desempeñarse en diferentes zonas del terreno de juego, mientras que también valoró el momento de Álvaro Montero.

“Jhon Arias es un jugador versátil y que aporta en varios sectores de la cancha. Álvaro Montero es un jugador que viene bien, con buenas actuaciones en Boca Juniors; cada vez que participó, lo hizo bien. Seguimos sumando partidos y conforme con todos en general. Hay cosas que son corregibles y eso me deja tranquilo”, manifestó.

El partido también permitió observar a otros futbolistas que buscan ganarse un espacio en el proceso de la Selección Colombia. Sobre la posibilidad de darle una oportunidad a Edier Ocampo, Lorenzo explicó que esperará el momento adecuado y habló de las alternativas que tuvo para el sector defensivo.

“Esperaremos el momento. Álvaro Angulo venía de una lesión, así que estoy seguro de que puede dar mucho más, lo conozco. No lo quise arriesgar en los últimos minutos por esa razón. A Samuel Velásquez lo conocemos del proceso de Sub-20 y ya estuvo con nosotros, entonces fue bueno. Del otro lado está Daniel Muñoz, a quien lo dejamos terminar porque es difícil meter a un defensor en un contexto 'caliente' como se tornó el juego”, concluyó el técnico de la Selección Colombia.

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