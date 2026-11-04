Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Cúcuta 1-0 Santa Fe

La Liga BetPlay II-2026 está llegando a su final en la fase de 'todos contra todos' y cada vez falta menos para conocer a los ocho clasificados a cuadrangulares. Por eso, ninguno se está guardando ni una sola gota de sudor en los partidos. Prueba de ello fue lo vivido en el duelo entre Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe, en el estadio General Santander.

Como es habitual, la hinchada del 'motilón' respondió. A pesar de que no llenaron las gradas, se vivió una fiesta. Eso sí, en la previa pasó lo inesperado, ya que el colorido de los miles de aficionados contrastó con la oscuridad por un apagón que se presentó por fallas en el fluido eléctrico. Dicha situación hizo que el inicio del encuentro se atrasara más de una hora.

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Finalmente, la luz volvió, la pelota rodó y las emociones no faltaron. Si bien el primer tiempo culminó sin goles, el marcador se pudo haber abierto fácilmente en una de las diversas acciones de peligro que ambos conjuntos generaron. No obstante, no estuvieron finos en definición y eso llevó a que se mantuviera el cero en los arcos. Pero no fue para siempre.

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Al minuto 62', tras un centro desde el costado derecho, apareció Jaime Peralta para ganar por los aires, bajar el esférico y dejarle el gol servido a Léider Berdugo. De frente al arco, no perdonó y puso el 1-0 definitivo. De esa manera, hubo celebración por todo lo alto y rabiar por parte de todo el Cúcuta Deportivo y con razón, ya que tenían varios motivos para eso.



Con la victoria, el 'motilón' salvó la categoría y, en 2027, seguirá en la Primera División del fútbol colombiano. De igual manera, mantuvo viva la ilusión de clasificar a cuadrangulares. La otra cara de la moneda la vivió el 'león', que aplazó su presencia en la siguiente fase, a pesar de que está muy cerca y tan solo necesita un punto para instalarse en esa instancia.

Cúcuta, con su resultado contra Santa Fe, logró mantener la categoría en el fútbol colombiano Colprensa

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Posición Equipo PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 17 +19 36 2 América 17 +19 35 3 Deportivo Cali 17 +16 33 4 Bucaramanga 17 +9 29 5 Santa Fe 17 +5 28 6 Millonarios 17 +10 27 7 Medellín 17 0 26 8 Águilas Doradas 17 +2 25 9 Once Caldas 17 +3 24 10 Cúcuta 17 -5 24 11 Tolima 17 +1 23 12 Internacional de Bogotá 17 -2 20 13 Llaneros 17 -4 20 14 Alianza 17 -12 18 15 Deportivo Pereira 17 -9 17 16 Junior 17 -4 16 17 Boyacá Chicó 17 -15 16 18 Pasto 17 -11 15 19 Jaguares 17 -14 13 20 Fortaleza 17 -8 12

Resultados de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026

Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas

Llaneros 3-2 Junior

Cali 2-0 Boyacá Chicó

Medellín 2-1 Alianza

Águilas Doradas 1-0 Fortaleza

Bucaramanga 1-1 Nacional

Pereira 1-3 Tolima

Pasto 2-0 Jaguares

Cúcuta 1-0 Santa Fe

Millonarios 0-0 América (parcial)

Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentaron por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

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Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá

Día: viernes 6 de noviembre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia.

Fortaleza vs. Medellín

Día: viernes 6 de noviembre.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

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Once Caldas vs. Águilas Doradas

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Palogrande.

Nacional vs. Pereira

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

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América vs. Cali

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Santa Fe vs. Pasto

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

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Jaguares vs. Bucaramanga

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay.

Tolima vs. Millonarios

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

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Alianza vs. Llaneros

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavejau.

Junior vs. Cúcuta

Día: lunes 9 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.