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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Cúcuta 1-0 Santa Fe

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Cúcuta 1-0 Santa Fe

En el estadio General Santander pasó de todo, luego de que el partido de atrasara por un apagón, el local salvara la categoría y Santa Fe aplazara su clasificación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentaron en el estadio General Santander
Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentaron en el estadio General Santander
Colprensa

La Liga BetPlay II-2026 está llegando a su final en la fase de 'todos contra todos' y cada vez falta menos para conocer a los ocho clasificados a cuadrangulares. Por eso, ninguno se está guardando ni una sola gota de sudor en los partidos. Prueba de ello fue lo vivido en el duelo entre Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe, en el estadio General Santander.

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Como es habitual, la hinchada del 'motilón' respondió. A pesar de que no llenaron las gradas, se vivió una fiesta. Eso sí, en la previa pasó lo inesperado, ya que el colorido de los miles de aficionados contrastó con la oscuridad por un apagón que se presentó por fallas en el fluido eléctrico. Dicha situación hizo que el inicio del encuentro se atrasara más de una hora.

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Finalmente, la luz volvió, la pelota rodó y las emociones no faltaron. Si bien el primer tiempo culminó sin goles, el marcador se pudo haber abierto fácilmente en una de las diversas acciones de peligro que ambos conjuntos generaron. No obstante, no estuvieron finos en definición y eso llevó a que se mantuviera el cero en los arcos. Pero no fue para siempre.

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Al minuto 62', tras un centro desde el costado derecho, apareció Jaime Peralta para ganar por los aires, bajar el esférico y dejarle el gol servido a Léider Berdugo. De frente al arco, no perdonó y puso el 1-0 definitivo. De esa manera, hubo celebración por todo lo alto y rabiar por parte de todo el Cúcuta Deportivo y con razón, ya que tenían varios motivos para eso.

Con la victoria, el 'motilón' salvó la categoría y, en 2027, seguirá en la Primera División del fútbol colombiano. De igual manera, mantuvo viva la ilusión de clasificar a cuadrangulares. La otra cara de la moneda la vivió el 'león', que aplazó su presencia en la siguiente fase, a pesar de que está muy cerca y tan solo necesita un punto para instalarse en esa instancia.

Cúcuta, con su resultado contra Santa Fe, logró mantener la categoría en el fútbol colombiano
Cúcuta, con su resultado contra Santa Fe, logró mantener la categoría en el fútbol colombiano
Colprensa

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

PosiciónEquipoPJDGPTS
1Atlético Nacional17+1936
2América17+1935
3Deportivo Cali17+1633
4Bucaramanga17+929
5Santa Fe17+528
6Millonarios17+1027
7Medellín17026
8Águilas Doradas17+225
9Once Caldas17+324
10Cúcuta17-524
11Tolima17+123
12Internacional de Bogotá17-220
13Llaneros17-420
14Alianza17-1218
15Deportivo Pereira17-917
16Junior17-416
17Boyacá Chicó17-1516
18Pasto17-1115
19Jaguares17-1413
20Fortaleza17-812

Resultados de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026

  • Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas
  • Llaneros 3-2 Junior
  • Cali 2-0 Boyacá Chicó
  • Medellín 2-1 Alianza
  • Águilas Doradas 1-0 Fortaleza
  • Bucaramanga 1-1 Nacional
  • Pereira 1-3 Tolima
  • Pasto 2-0 Jaguares
  • Cúcuta 1-0 Santa Fe
  • Millonarios 0-0 América (parcial)
Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentaron por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe se enfrentaron por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

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Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá
Día: viernes 6 de noviembre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: La Independencia.

Fortaleza vs. Medellín
Día: viernes 6 de noviembre.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.

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Once Caldas vs. Águilas Doradas
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Palogrande.

Nacional vs. Pereira
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.

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América vs. Cali
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.

Santa Fe vs. Pasto
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

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Jaguares vs. Bucaramanga
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.

Tolima vs. Millonarios
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.

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Alianza vs. Llaneros
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejau.

Junior vs. Cúcuta
Día: lunes 9 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.

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