Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Cúcuta 1-0 Santa Fe

La Liga BetPlay II-2026 está llegando a su final en la fase de 'todos contra todos' y cada vez falta menos para conocer a los ocho clasificados a cuadrangulares. Por eso, ninguno se está guardando ni una sola gota de sudor en los partidos. Prueba de ello fue lo vivido en el duelo entre Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe, en el estadio General Santander.
Como es habitual, la hinchada del 'motilón' respondió. A pesar de que no llenaron las gradas, se vivió una fiesta. Eso sí, en la previa pasó lo inesperado, ya que el colorido de los miles de aficionados contrastó con la oscuridad por un apagón que se presentó por fallas en el fluido eléctrico. Dicha situación hizo que el inicio del encuentro se atrasara más de una hora.
Publicidad
Finalmente, la luz volvió, la pelota rodó y las emociones no faltaron. Si bien el primer tiempo culminó sin goles, el marcador se pudo haber abierto fácilmente en una de las diversas acciones de peligro que ambos conjuntos generaron. No obstante, no estuvieron finos en definición y eso llevó a que se mantuviera el cero en los arcos. Pero no fue para siempre.
Publicidad
Al minuto 62', tras un centro desde el costado derecho, apareció Jaime Peralta para ganar por los aires, bajar el esférico y dejarle el gol servido a Léider Berdugo. De frente al arco, no perdonó y puso el 1-0 definitivo. De esa manera, hubo celebración por todo lo alto y rabiar por parte de todo el Cúcuta Deportivo y con razón, ya que tenían varios motivos para eso.
Con la victoria, el 'motilón' salvó la categoría y, en 2027, seguirá en la Primera División del fútbol colombiano. De igual manera, mantuvo viva la ilusión de clasificar a cuadrangulares. La otra cara de la moneda la vivió el 'león', que aplazó su presencia en la siguiente fase, a pesar de que está muy cerca y tan solo necesita un punto para instalarse en esa instancia.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|Posición
|Equipo
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|17
|+19
|36
|2
|América
|17
|+19
|35
|3
|Deportivo Cali
|17
|+16
|33
|4
|Bucaramanga
|17
|+9
|29
|5
|Santa Fe
|17
|+5
|28
|6
|Millonarios
|17
|+10
|27
|7
|Medellín
|17
|0
|26
|8
|Águilas Doradas
|17
|+2
|25
|9
|Once Caldas
|17
|+3
|24
|10
|Cúcuta
|17
|-5
|24
|11
|Tolima
|17
|+1
|23
|12
|Internacional de Bogotá
|17
|-2
|20
|13
|Llaneros
|17
|-4
|20
|14
|Alianza
|17
|-12
|18
|15
|Deportivo Pereira
|17
|-9
|17
|16
|Junior
|17
|-4
|16
|17
|Boyacá Chicó
|17
|-15
|16
|18
|Pasto
|17
|-11
|15
|19
|Jaguares
|17
|-14
|13
|20
|Fortaleza
|17
|-8
|12
Resultados de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
- Internacional de Bogotá 1-1 Once Caldas
- Llaneros 3-2 Junior
- Cali 2-0 Boyacá Chicó
- Medellín 2-1 Alianza
- Águilas Doradas 1-0 Fortaleza
- Bucaramanga 1-1 Nacional
- Pereira 1-3 Tolima
- Pasto 2-0 Jaguares
- Cúcuta 1-0 Santa Fe
- Millonarios 0-0 América (parcial)
Publicidad
Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
Boyacá Chicó vs. Internacional de Bogotá
Día: viernes 6 de noviembre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: La Independencia.
Fortaleza vs. Medellín
Día: viernes 6 de noviembre.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
Publicidad
Once Caldas vs. Águilas Doradas
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Palogrande.
Nacional vs. Pereira
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
Publicidad
América vs. Cali
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
Santa Fe vs. Pasto
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Publicidad
Jaguares vs. Bucaramanga
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.
Tolima vs. Millonarios
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
Publicidad
Alianza vs. Llaneros
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejau.
Junior vs. Cúcuta
Día: lunes 9 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.
Publicidad