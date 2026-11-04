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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Néstor Lorenzo perdió a alternativa para Selección Colombia; "será operado de la cadera"

Néstor Lorenzo perdió a alternativa para Selección Colombia; "será operado de la cadera"

Dolor de cabeza para el cuerpo técnico de la Selección Colombia, teniendo en cuenta que el jugador hizo parte del proceso al Mundial 2026, con varios partidos en Eliminatorias.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2026
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Carlos Cuesta, titular en un partido de la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas
Carlos Cuesta, titular en un partido de la Selección Colombia por Eliminatorias Sudamericanas
AFP

Una nueva preocupación apareció para Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico en la Selección Colombia. Carlos Cuesta, defensor central que hizo parte del proceso del combinado nacional durante las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, tendrá que pasar por el quirófano debido a una lesión en la cadera, situación que lo dejará por fuera de las canchas durante lo que resta de la temporada.

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La información fue revelada este miércoles 4 de noviembre por el medio brasileño 'Globo Esporte', que confirmó que el futbolista colombiano necesitará una intervención quirúrgica para solucionar las molestias que viene padeciendo desde hace más de dos meses.

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De hecho, de acuerdo con el reporte, Cuesta no volverá a jugar en 2026 con Vasco da Gama, equipo al que llegó en condición de préstamo procedente del Galatasaray de Turquía. Su última aparición se remonta a septiembre, pues comenzó a presentar dificultades físicas que le impidieron tener continuidad.

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La situación del defensor de 27 años también representa un contratiempo para las alternativas que ha manejado el entrenador argentino en la Selección Colombia. Y es que Cuesta fue uno de los futbolistas que tuvo participación en el camino hacia la Copa del Mundo de 2026.

Durante las Eliminatorias Sudamericanas, el zaguero estuvo presente en compromisos frente a Brasil, Perú y Paraguay, sumando experiencia internacional y haciendo parte de las opciones defensivas del combinado nacional.

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Además, en noviembre de 2025, volvió a recibir el llamado de Néstor Lorenzo para los encuentros preparatorios frente a Nueva Zelanda y Australia. De esta manera, el antioqueño seguía siendo considerado dentro del grupo de jugadores que podían aportar en la zona posterior.

Carlos Cuesta Vasco da Gama
Carlos Cuesta, futbolista colombiano en Vasco da Gama - Foto:
Vasco da Gama Oficial

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Sin embargo, las dificultades físicas terminaron condicionando su presente deportivo y ahora tendrá que concentrarse en su recuperación.

Otro aspecto que marca el futuro inmediato del colombiano es su situación contractual. El préstamo con Vasco da Gama finaliza en diciembre y, según 'Globo Esporte', el club brasileño no ejecutará la opción de compra, que estaba fijada en 5,75 millones de euros.

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Por lo tanto, el defensor deberá resolver su futuro con Galatasaray, institución propietaria de sus derechos deportivos, mientras afronta el proceso de recuperación.

Por ahora, la prioridad será superar este inconveniente físico y regresar a la competencia. Su evolución médica será determinante para conocer cuándo podrá volver a estar disponible y si tendrá nuevas oportunidades de vestir la camiseta de la Selección Colombia.

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