Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 4-3 Pereira

Partidazo entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira. A pesar de la diferencia en nóminas, el contraste en las realidades que viven, ya que el 'verdolaga' está clasificado y el 'matecaña' ya está eliminado, y de lo que habían mostrado a lo largo del semestre, quedó en evidencia de que, en la cancha, son once contra once.

Este sábado 7 de noviembre, en el marco de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026, se escribió otro capítulo que confirma la teoría de que el fútbol nunca hay nada escrito. Y es que si bien los comandados por James Rodríguez se llevaron por la victoria por 4-3, tuvieron que sudar más de la cuenta y luchar hasta el final.

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El marcador se abrió por intermedio de Fabio Delgado, al minuto 10', silenciando a los miles de aficionados del 'verde paisa'. Sin embargo, rápidamente, el local lo dio vuelta por intermedio de Alfredo Morelos, que se reportó al 36' y 43', poniendo todo en orden para los de Lucas González, pero faltaban más emociones.

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En la parte complementaria, Deportivo Pereira demostró que tenía hambre y quería dar la sorpresa de la jornada. Fue así como, al 63', Marco Pérez igualó, de penalti, y, después, al 87', Jorge Bermúdez puso el 2-3 parcial. Razón por la que se creía que el triunfo quedaría en manos del cuadro de Alexis Márquez.



Pero Atlético Nacional, con su jerarquía y nómina de 'peso', sacó adelante la situación de manera insólita y hasta inesperada. William Tesillo, al minuto 89', y César Haydar, al 90+4', fueron los encargados de marcar los dos goles para firmar la victoria del 'verdolaga', que sigue en la parte alta de la tabla de posiciones.

Atlético Nacional recibe a Deportivo Pereira en busca de la victoria para seguir como líder de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Atlético Nacional

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos. Club PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 18 +20 39 2 América 17 +19 35 3 Deportivo Cali 17 +16 33 4 Bucaramanga 17 +9 29 5 Medellín 18 +3 29 6 Santa Fe 17 +5 28 7 Millonarios 17 +10 27 8 Once Caldas 18 +4 27 9 Águilas Doradas 18 +1 25 10 Cúcuta 17 -5 24 11 Tolima 17 +1 23 12 Internacional de Bogotá 18 -3 20 13 Llaneros 17 -4 20 14 Boyacá Chicó 18 -14 19 15 Alianza 17 -12 18 16 Deportivo Pereira 18 -10 17 17 Junior 17 -4 16 18 Pasto 17 -11 15 19 Jaguares 17 -14 13 20 Fortaleza 18 -11 12

Resultados de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá

Fortaleza 0-3 Medellín

Once Caldas 1-0 Águilas Doradas

Nacional 4-3 Pereira

América de Cali y Deportivo Cali juegan el clásico de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026 Archivo de Colprensa

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Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

América vs. Cali

Día: sábado 7 de noviembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Santa Fe vs. Pasto

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

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Jaguares vs. Bucaramanga

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Jaraguay.

Tolima vs. Millonarios

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

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Alianza vs. Llaneros

Día: domingo 8 de noviembre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavejau.

Junior vs. Cúcuta

Día: lunes 9 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.