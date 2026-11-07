Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 4-3 Pereira

Partidazo entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira. A pesar de la diferencia en nóminas, el contraste en las realidades que viven, ya que el 'verdolaga' está clasificado y el 'matecaña' ya está eliminado, y de lo que habían mostrado a lo largo del semestre, quedó en evidencia de que, en la cancha, son once contra once.
Este sábado 7 de noviembre, en el marco de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026, se escribió otro capítulo que confirma la teoría de que el fútbol nunca hay nada escrito. Y es que si bien los comandados por James Rodríguez se llevaron por la victoria por 4-3, tuvieron que sudar más de la cuenta y luchar hasta el final.
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El marcador se abrió por intermedio de Fabio Delgado, al minuto 10', silenciando a los miles de aficionados del 'verde paisa'. Sin embargo, rápidamente, el local lo dio vuelta por intermedio de Alfredo Morelos, que se reportó al 36' y 43', poniendo todo en orden para los de Lucas González, pero faltaban más emociones.
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En la parte complementaria, Deportivo Pereira demostró que tenía hambre y quería dar la sorpresa de la jornada. Fue así como, al 63', Marco Pérez igualó, de penalti, y, después, al 87', Jorge Bermúdez puso el 2-3 parcial. Razón por la que se creía que el triunfo quedaría en manos del cuadro de Alexis Márquez.
Pero Atlético Nacional, con su jerarquía y nómina de 'peso', sacó adelante la situación de manera insólita y hasta inesperada. William Tesillo, al minuto 89', y César Haydar, al 90+4', fueron los encargados de marcar los dos goles para firmar la victoria del 'verdolaga', que sigue en la parte alta de la tabla de posiciones.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|Pos.
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|18
|+20
|39
|2
|América
|17
|+19
|35
|3
|Deportivo Cali
|17
|+16
|33
|4
|Bucaramanga
|17
|+9
|29
|5
|Medellín
|18
|+3
|29
|6
|Santa Fe
|17
|+5
|28
|7
|Millonarios
|17
|+10
|27
|8
|Once Caldas
|18
|+4
|27
|9
|Águilas Doradas
|18
|+1
|25
|10
|Cúcuta
|17
|-5
|24
|11
|Tolima
|17
|+1
|23
|12
|Internacional de Bogotá
|18
|-3
|20
|13
|Llaneros
|17
|-4
|20
|14
|Boyacá Chicó
|18
|-14
|19
|15
|Alianza
|17
|-12
|18
|16
|Deportivo Pereira
|18
|-10
|17
|17
|Junior
|17
|-4
|16
|18
|Pasto
|17
|-11
|15
|19
|Jaguares
|17
|-14
|13
|20
|Fortaleza
|18
|-11
|12
Resultados de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
- Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá
- Fortaleza 0-3 Medellín
- Once Caldas 1-0 Águilas Doradas
- Nacional 4-3 Pereira
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Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
América vs. Cali
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
Santa Fe vs. Pasto
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
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Jaguares vs. Bucaramanga
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.
Tolima vs. Millonarios
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
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Alianza vs. Llaneros
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejau.
Junior vs. Cúcuta
Día: lunes 9 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.
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