Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 4-3 Pereira

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Nacional 4-3 Pereira

Cuando parecía que iba a firmarse una sorpresa en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional lo dio vuelta en el final y se llevó una tremenda victoria.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de nov, 2026
Comparta en:
Atlético Nacional y Deportivo Pereira jugaron un partidazo en el estadio Atanasio Girardot
Atlético Nacional y Deportivo Pereira jugaron un partidazo en el estadio Atanasio Girardot
Colprensa

Partidazo entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira. A pesar de la diferencia en nóminas, el contraste en las realidades que viven, ya que el 'verdolaga' está clasificado y el 'matecaña' ya está eliminado, y de lo que habían mostrado a lo largo del semestre, quedó en evidencia de que, en la cancha, son once contra once.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Este sábado 7 de noviembre, en el marco de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026, se escribió otro capítulo que confirma la teoría de que el fútbol nunca hay nada escrito. Y es que si bien los comandados por James Rodríguez se llevaron por la victoria por 4-3, tuvieron que sudar más de la cuenta y luchar hasta el final.

Publicidad

Últimas noticias

Águilas Doradas en el partido contra Once Caldas por la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

Queja de Águilas Doradas contra el arbitraje, tras perder con Once Caldas; "hay un desmadre"

América de Cali celebrando contra Barranquilla FC.
Fútbol Colombiano

¿Por qué se retrasó el inicio del partido entre América y Cali de Liga BetPlay II-2026?

El marcador se abrió por intermedio de Fabio Delgado, al minuto 10', silenciando a los miles de aficionados del 'verde paisa'. Sin embargo, rápidamente, el local lo dio vuelta por intermedio de Alfredo Morelos, que se reportó al 36' y 43', poniendo todo en orden para los de Lucas González, pero faltaban más emociones.

Publicidad

En la parte complementaria, Deportivo Pereira demostró que tenía hambre y quería dar la sorpresa de la jornada. Fue así como, al 63', Marco Pérez igualó, de penalti, y, después, al 87', Jorge Bermúdez puso el 2-3 parcial. Razón por la que se creía que el triunfo quedaría en manos del cuadro de Alexis Márquez.

Pero Atlético Nacional, con su jerarquía y nómina de 'peso', sacó adelante la situación de manera insólita y hasta inesperada. William Tesillo, al minuto 89', y César Haydar, al 90+4', fueron los encargados de marcar los dos goles para firmar la victoria del 'verdolaga', que sigue en la parte alta de la tabla de posiciones.

Atlético Nacional recibe a Deportivo Pereira en busca de la victoria para seguir como líder de la Liga BetPlay II-2026
Atlético Nacional recibe a Deportivo Pereira en busca de la victoria para seguir como líder de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Atlético Nacional

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos.ClubPJDGPTS
1Atlético Nacional18+2039
2América17+1935
3Deportivo Cali17+1633
4Bucaramanga17+929
5Medellín18+329
6Santa Fe17+528
7Millonarios17+1027
8Once Caldas18+427
9Águilas Doradas18+125
10Cúcuta17-524
11Tolima17+123
12Internacional de Bogotá18-320
13Llaneros17-420
14Boyacá Chicó18-1419
15Alianza17-1218
16Deportivo Pereira18-1017
17Junior17-416
18Pasto17-1115
19Jaguares17-1413
20Fortaleza18-1112

Resultados de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

  • Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá
  • Fortaleza 0-3 Medellín
  • Once Caldas 1-0 Águilas Doradas
  • Nacional 4-3 Pereira
América de Cali y Deportivo Cali juegan el clásico de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
América de Cali y Deportivo Cali juegan el clásico de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
Archivo de Colprensa

Publicidad

Programación de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

América vs. Cali
Día: sábado 7 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.

Santa Fe vs. Pasto
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Publicidad

Jaguares vs. Bucaramanga
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Jaraguay.

Tolima vs. Millonarios
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.

Publicidad

Alianza vs. Llaneros
Día: domingo 8 de noviembre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejau.

Junior vs. Cúcuta
Día: lunes 9 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.

América de Cali celebrando contra Barranquilla FC.
Fútbol Colombiano

¿Por qué se retrasó el inicio del partido entre América y Cali de Liga BetPlay II-2026?

Atlético Nacional recibe a Deportivo Pereira en busca de la victoria para seguir como líder de la Liga BetPlay II-2026
EN VIVO
Fútbol Colombiano

Reviva la victoria de Nacional 4-3 Pereira por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026

América de Cali y Deportivo Cali juegan el clásico de la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026
EN VIVO
Fútbol Colombiano

🔴 América vs Cali, EN VIVO HOY; minuto a minuto del clásico de la Liga BetPlay II-2026

Publicidad

Relacionados

Atlético Nacional

Deportivo Pereira

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad