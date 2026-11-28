Este sábado, en el partido de la fecha 3 del grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II entre Santa Fe y Nacional, hubo empate 1-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en un exigente compromiso de ambos equipos.

El primer gol de la noche fue de los 'verdolagas' luego de una mano del lateral Helibelton Palacios, de la que se percató el VAR y le avisó al árbitro central Bismarcks Santiago. El que tomó la pelota para ejecutar el penalti fue Alfredo Morelos, quien no falló para el 1-0 parcial.

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Pero Santa Fe, en el segundo tiempo, salió decidido a hacer respetar su casa, y al minuto 60 apareció Emerson Rivaldo Rodríguez con una gran jugada individual dentro del área para la igualdad 1-1 en El Campín.

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El otro partido de la fecha 3 del grupo A de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2026-II será este domingo entre Independiente Medellín y Once Caldas, desde las 6:30 p.m., en el estadio Atanasio Girardot.



Acá la tabla de posiciones del grupo A de cuadrangulares de Liga BetPlay 2026-II:

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts