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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional vs. Medellín, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Liga BetPlay II-2026

Nacional vs. Medellín, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de la Liga BetPlay II-2026

Este domingo, en el estadio Atanasio Girardot, Nacional oficia como contra el Medellín por el duelo válido a la decimosexta fecha de la Liga BetPlay. Aquí los detalles del encuentro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2026
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Nacional vs Medellín
Nacional vs Medellín
Colprensa

Tras una maratónica seguidilla de partidos por cuenta de los aplazamientos, Atlético Nacional vuelve al ruedo este domingo 25 de octubre en la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto 'verdolaga' recibirá al Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot por la fecha 16, apenas unos días después de haberlo eliminado en los cuartos de final de la Copa Colombia. El equipo 'verde' llega a este clásico con un desgaste físico: disputó tres encuentros en solo cinco días, con una goleada 1-4 sobre Boyacá Chicó a domicilio, una caída 1-0 ante Cúcuta en el General Santander y una sólida victoria 3-0 frente al Pasto en casa.

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Con dos partidos menos que Millonarios, el equipo con más rodaje en el torneo, con 16 compromisos, el 'verde de la montaña' lidera parcialmente la tabla con 29 puntos y una diferencia de gol de +16 en 14 juegos. Sin embargo, Atlético Nacional podría saltar a la cancha en el clásico paisa ubicado en la tercera casilla si América de Cali derrota al Cúcuta Deportivo y Deportivo Cali empata o vence a Fortaleza en el desarrollo de la jornada.

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En la otra orilla, el panorama del Independiente Medellín en el campeonato está lejos de ser el ideal. El 'Poderoso' atraviesa un presente irregular: de sus últimos cinco compromisos solo consiguió una victoria, el 1-2 frente a América en Cali por la fecha 14. Actualmente, el 'DIM' ocupa la séptima casilla con 23 puntos y una diferencia de gol de +2 en 14 salidas. Un tropiezo en el clásico paisa dejaría su clasificación a los cuadrangulares en terreno comprometido de cara al cierre de la fase regular.

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El encuentro más reciente por liga entre ambos se remonta al pasado 11 de abril, cuando Nacional se impuso 2-3 en un clásico donde Medellín ejercía como local. En el historial general por liga, las cifras respaldan ampliamente a los dirigidos por Lucas González: en 326 enfrentamientos, el saldo favorece al 'verdolaga' con 131 victorias, 106 empates y 89 triunfos para el 'Poderoso'.

Hora y dónde ver Nacional vs. Medellín

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Fecha: domingo 25 de octubre.
Hora: 6:10 p.m. (hora Colombia).
Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.
Transmisión: televisión cerrada.

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