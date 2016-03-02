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Gol Caracol  / Leones FC

Leones FC

El momento en el que le cayó el travesaño al arquero de Atlético FC, Juan Múnera, en partido frente a Leones.
Fútbol Colombiano

Insólito momento en el Torneo BetPlay; travesaño cayó y golpeó a arquero de Atlético FC

Fortaleza
Fútbol Colombiano

Se busca el rival del Cúcuta para la final de la B: sábado de definiciones

Leones de Itagüí y un festejo de gol contra Fortaleza, por el Torneo de la Primera B.
Fútbol Colombiano

Leones goleó 3-0 a Fortaleza y 'dejó en suspenso' el grupo A del Torneo de la Primera B

Jugadores de Leones FC, festejando anotación contra Real Cartagena.
Fútbol Colombiano

Leones 'pegó' primero y, con una victoria 2-1 sobre Real Cartagena, es líder parcial del grupo A

Jugadores de Leones festejando el triunfo 3-2 sobre Real Soacha, en el Torneo II-2023.
Fútbol Colombiano

Leones cerró con victoria la fecha 14 del Torneo y se acerca a las finales: 3-2 contra Real Soacha

Leones venció a Cúcuta y se aferra clasificar en la última jornada de la Primera B. Foto: Dimayor
Fútbol Colombiano

Leones reaccionó y le ganó 2-1 a Cúcuta y Quindío superó 1-0 a Tigres, en la Primera B

Con el 2-0 sobre Leones, Deportivo Cali se clasificó directamente a la tercera ronda de la Copa Betplay.
Fútbol Colombiano

Cali encontró un aire en la Copa Colombia: venció 2-0 a Leones y sigue en carrera

Deportivo-Cali
Fútbol Colombiano

Deportivo Cali dejó abierta la serie en la Copa Colombia: empató 0-0 con Leones

Leones-vs-Boca-Juniors-Cali
Fútbol Colombiano

Boca Juniors de Cali le 'perdonó la vida' a Leones y le empataron el partido 1-1, en la Primera B

Leones frente a Boyacá Chicó, en juego de la fecha 15 del Torneo de la B.
Fútbol Colombiano

Leones y Boyacá Chicó quedaron 1-1 y en la última fecha se definirá todo en la Primera B

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Nacional, liderado por James Rodríguez, recibe a Millonarios, sin Cuadrado; partidazo en el Atanasio

James Rodríguez, volante de Atlético Nacional.
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James Rodríguez, listo para Nacional vs. Millonarios; se viene el clásico en el Atanasio

Jugadores de América de Cali y un festejo de gol contra Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.
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Así quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay II-2026, tras América de Cali 1-0 Águilas Doradas

David González, DT del América de Cali.
Fútbol Colombiano

David González; "el marcador pudo ser más grande, pero nos vamos contentos por el deber cumplido"

Santa Fe vs. Deportivo Cali en la final de ida de la Liga Femenina 2026.
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Deportivo Cali tomó ventaja en la final de la Liga Femenina 2026; superó 2-3 a Santa Fe

James Rodríguez en Atlético Nacional.
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