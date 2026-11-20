Deportivo Cali y Millonarios abrieron su participación en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II con una batalla táctica de alta intensidad en el estadio Palmaseca. El tradicional 'clásico añejo' finalizó igualado sin goles, reflejando la paridad de dos planteles que lucharon cada pelota, pero carecieron de efectividad para romper el cero en el marcador.

El equipo 'azucarero' intentó imponer condiciones desde el comienzo, apostando por un bloque agresivo que cortó los circuitos de juego de Millonarios. Pero los dirigidos por Alberto Gamero también mostraron sus cartas y tuvieron un despliegue físico y táctico acertado.

Cali vs. Millonarios, en acción de juego por el grupo B de cuadrangulares finales de Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

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Nicolás Benedetti, Juan Dinenno y Steven Tití' Rodríguez intentaron llegar con peligro al pórtico custodiado por Javier Burrai. Por su parte, la zaga local liderada por Pedro Gallese respondió con firmeza, ante las incursiones esporádicas del visitante por intermedio de Carlos Darwin Quintero, quien ingresó en la primera parte por la lesión de David Macalister Silva.

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Así las cosas, con este empate, Cali y Millonarios suman su primer punto en la tabla del grupo B, que completan Bucaramanga y América de Cali, que a primera hora empataron 2-2 en el Américo Montanini.



Hay que indicar que en la segunda jornada, Deportivo Cali visitará al América en el Pascual Guerrero, juego que está pactado para el martes 24 de noviembre, a las 8:30 de la noche.

Mientras que Millonarios recibirá en El Campín al Bucaramanga, el mismo martes, pero a las 6:20 de la tarde.

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Tabla de posiciones en el grupo B de cuadrangulares, tras Cali 0-0 Millonarios:

Posiciones Equipos Puntos PJ DG